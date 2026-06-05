Сергей Жуков раскрыл подробности конфликта с «Иванушками International»

05 июня 2026, 12:26

Сергей Жуков (Фото: Instagram* @sezhukov)

Певец Сергей Жуков в своём блоге рассказал подробности давнего конфликта с участниками группы «Иванушки International».





По словам артиста, песня «Алёшка» до официального выхода должна была стать совместным треком — фитом, как сейчас принято говорить. Будущий хит музыкант предложил исполнить «Иванушкам», но те отказались. Причина, как утверждает Жуков, — популярность, которая вскружила им голову.

«Я, как положено, звоню в продюсерский центр, объясняю, кто я, что хочу предложить совместный трек. На том конце — сначала молчание, а потом фраза, которую я запомнил навсегда: «Со всяким говном они не поют» — и короткие гудки. Для тех, кто в тот момент уже собирал залы, это, конечно, было таким хорошим ударом под дых», — поделился солист группы «Руки Вверх!».