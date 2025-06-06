06 июня 2025, 11:39

Владимир Сычев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Владимир Сычёв продолжает свою творческую карьеру. В каких проектах он сейчас участвует, а также что известно о его личной жизни и политических взглядах? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Творческий путь Любовь и семья актёра Владимир Сычёв о сотрудничестве с Дмитрием Нагиевым О съемках на Украине Сычев о спецоперации

Творческий путь

Любовь и семья актёра

«Романтично все начиналось. Я стихи ей писал и посвящал», — делился Владимир.

Фото: iStock/Irina Gutyryak



Владимир Сычёв о сотрудничестве с Дмитрием Нагиевым

«У Димы вообще времени свободного нет. У меня высокая загруженность: я приезжаю домой — все спят, уезжаю — все спят. С Димой мы очень много совместно работаем», — рассказал Сычёв.

«Дима — профессионал», — добавил актёр.

«Человек с тобой в трудную минуту находится, в беде не бросает, плечо подставляет», — сказал он, подчеркивая ценность настоящей дружбы.

Дмитрий Нагиев (Фото: Telegram-канал @nagiev_channel)



О съемках на Украине

«Сразу от нескольких проектов как-то отказался. С одним проектом получилось так, что его съемки будут проходить в Киеве. Меня на роль утвердили, но на Украину не пустили. Причина: я был в Крыму. Как раз, где я хотел сняться, не получилось», — объяснял актер «БИЗНЕС Online».

Сычев о спецоперации