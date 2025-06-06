Женщины, работа в Киеве, дружба с Нагиевым и взгляды на специальную военную операцию: Как сейчас живет актер Владимир Сычёв?
Актер Владимир Сычёв продолжает свою творческую карьеру. В каких проектах он сейчас участвует, а также что известно о его личной жизни и политических взглядах? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Творческий путьВладимир Сычёв — российский актер, родившийся 6 июня 1971 года в Москве и окончивший ГИТИС. Он стал известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Где ваш сын?», «Шаг», «ДМБ», «Бумер», а также в популярных телесериалах, включая «Папины дочки» и «Физрук».
В его фильмографии насчитывается более 100 работ, среди которых также можно выделить картины «Женщина-зима», «Анжелика», «Человек-приманка», «Родина», «Вы все меня бесите», «Добро пожаловать в семью» и многие другие. Творческий путь Сычёва охватывает разнообразные жанры и форматы, что делает его одним из заметных деятелей современного российского кино и телевидения.
Любовь и семья актёраПервый брак Сычёва, заключенный в 20 лет с девушкой по имени Арина, оказался недолговечным — супруги развелись в 1993 году. В конце 1990-х годов жизнь актёра изменилась, когда он встретил Алесю Великанову.
«Романтично все начиналось. Я стихи ей писал и посвящал», — делился Владимир.
Однако у обоих на тот момент были свои отношения. Судьба сыграла свою роль, когда они попали в серьёзное ДТП во время поездки к знакомым. Эта трагическая ситуация сблизила их, и дружеские чувства переросли в настоящую любовь.
Сейчас у Владимира и Алеси растут две дочери — Анна и Мария, которые наполняют их жизнь радостью и счастьем. Семья Сычёва продолжает вдохновлять многих своим примером любви и поддержки друг друга.
Владимир Сычёв о сотрудничестве с Дмитрием НагиевымВладимир Сычёв поделился своими впечатлениями о работе с известным актёром Дмитрием Нагиевым. В интервью «Вокруг ТВ» он отметил, что совместная работа с Нагиевым была для него настоящим удовольствием.
«У Димы вообще времени свободного нет. У меня высокая загруженность: я приезжаю домой — все спят, уезжаю — все спят. С Димой мы очень много совместно работаем», — рассказал Сычёв.
Актёры провели вместе несколько сезонов на площадке «Физрука» и участвовали в различных рекламных проектах, что позволило им хорошо узнать друг друга. Сычёв подчеркнул, что Нагиев умеет создать уникальную атмосферу на съемочной площадке, несмотря на то, что в жизни он является довольно закрытым человеком.
«Дима — профессионал», — добавил актёр.
Кроме того, Сычёв отметил важность дружбы и поддержки в трудные времена.
«Человек с тобой в трудную минуту находится, в беде не бросает, плечо подставляет», — сказал он, подчеркивая ценность настоящей дружбы.
Актёр также признался, что со временем некоторые люди отсеивались из его жизни, но настоящие друзья остаются рядом, разделяя как победы, так и трудности.
О съемках на УкраинеВ 2017 году Владимир Сычёв упоминал, что ему приходилось отказываться от некоторых ролей, так как съемки проектов проходили в Киеве.
«Сразу от нескольких проектов как-то отказался. С одним проектом получилось так, что его съемки будут проходить в Киеве. Меня на роль утвердили, но на Украину не пустили. Причина: я был в Крыму. Как раз, где я хотел сняться, не получилось», — объяснял актер «БИЗНЕС Online».
Сычев о спецоперации24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Владимир Сычёв выразил в соцсетях свое желание мира. Он отметил, что с детства стремился к миру во всем мире, а с появлением детей это желание стало еще сильнее. Артист также подчеркнул свою любовь к родине, гордость за нее и свою идентичность как русского человека.
Владимир Сычёв продолжает активно развивать свою творческую карьеру, радуя поклонников новыми ролями. В 2023 году он принял участие в нескольких фильмах, среди которых «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя», «На Рубле без рубля», «Вася не в себе», «Быть», «Короче, план такой», «Мендельсон» и «Успешный».
Не останавливаясь на достигнутом, в 2024 году актер уже успел появиться в картинах «Неприличные гости», «Тур с Иванушками» и «Поток трех стихий». А впереди у зрителей — множество интересных проектов с его участием, включая «Право на лево», «Любовь зла», «Сокровища гномов», «Марионетка Жорик», «Кощей. Тайна живой воды» и «Новогоднее письмо». Сычёв продолжает радовать своих фанатов и оставаться заметной фигурой в российском кинематографе.