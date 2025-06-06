«А прах высыпать в корень дерева»: Боня попросила кремировать себя в Катманду
Телеведущая Виктория Боня рассказала о завещании на случай гибели в горах
Виктория Боня покорила Эверест. Свои фотографии она опубликовала в социальных сетях.
Телеведущая подписала договор, где детально расписала свои пожелания на случай, если восхождение завершится трагически.
«Кремировать в Катманду. Не нужно никуда тело везти. А прах высыпать в корень дерева», — заявила Боня, поделившись подробностями контракта.*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).