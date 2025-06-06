«А прах высыпать в корень дерева»: Боня попросила кремировать себя в Катманду

Телеведущая Виктория Боня рассказала о завещании на случай гибели в горах
Виктория Боня ( Фото Instagram* @victoriabonya )

Виктория Боня покорила Эверест. Свои фотографии она опубликовала в социальных сетях.



Телеведущая подписала договор, где детально расписала свои пожелания на случай, если восхождение завершится трагически.

«Кремировать в Катманду. Не нужно никуда тело везти. А прах высыпать в корень дерева», — заявила Боня, поделившись подробностями контракта.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

Виктория Иванченко

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