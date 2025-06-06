SHAMAN рассказал о совместной жизни с Мизулиной: «Открываешь дверь, а там она в платьице»
SHAMAN заявил, что полностью доволен совместной жизнью с Мизулиной
Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перестали скрывать свой роман и теперь активно делятся с поклонниками подробностями своей совместной жизни.
Ярослав Дронов не стал скрывать, что уже переехал к возлюбленной. В соцсетях пары периодически появляются кадры, на которых они занимаются домашними делами. Недавно певец делился, что помогает избраннице в быту, а именно, моет посуду и выносит мусор.
Сейчас же SHAMAN заявил, что его полностью устраивает совместная жизнь с Екатериной.
«Открываешь дверь, а там она в платьице, во всей красоте, в квартире пахнет вкусной домашней едой», – отметил Дронов в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.Также исполнитель отметил, что они стараются поддерживать друг друга, поскольку у обоих много стресса, и делиться как рабочими, так и личными моментами.
Мизулина часто балует Дронова блюдами собственного приготовления. Общественница заявила, что предпочитает готовить сама, поскольку не любит еду из доставки.
По долгу службы возлюбленные часто бывают в разъездах, но даже в условиях высокой загруженности они находят время, чтобы пообщаться.
«По сто раз в день созваниваемся», – уточнил Дронов.Теперь поклонники ждут, когда же Ярослав сделает Екатерине предложение. Но пока пара не торопится, а SHAMAN лишь отшучивается: «Я думаю в субботу. Играют же свадьбы в субботу. Ну, насколько знаю по прошлому опыту».