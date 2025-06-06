SHAMAN рассказал о совместной жизни с Мизулиной: «Открываешь дверь, а там она в платьице»

06 июня 2025, 10:57

SHAMAN заявил, что полностью доволен совместной жизнью с Мизулиной

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перестали скрывать свой роман и теперь активно делятся с поклонниками подробностями своей совместной жизни.





Ярослав Дронов не стал скрывать, что уже переехал к возлюбленной. В соцсетях пары периодически появляются кадры, на которых они занимаются домашними делами. Недавно певец делился, что помогает избраннице в быту, а именно, моет посуду и выносит мусор.



Сейчас же SHAMAN заявил, что его полностью устраивает совместная жизнь с Екатериной.





«Открываешь дверь, а там она в платьице, во всей красоте, в квартире пахнет вкусной домашней едой», – отметил Дронов в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)



«По сто раз в день созваниваемся», – уточнил Дронов.