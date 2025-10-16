16 октября 2025, 10:09

Александр Устюгов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Александр Устюгов, родившийся 17 октября 1976 года в Экибастузе, продолжает активно заниматься творчеством. В его карьере уже более 90 ролей в кино и сериалах, включая такие популярные проекты, как «Марш Турецкого» и «Ментовские войны». Он также выступает с музыкальной группой Ekibastuz, названной в честь его родного города. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь к актерству Александра Устюгова Личная жизнь Устюгова Общественная позиция Интересные факты об актере Александ Устюгов сейчас: новые проекты

Путь к актерству Александра Устюгова

Фото: iStock/Vershinin

Личная жизнь Устюгова

«Дочь живет с матерью в Москве, а я живу в Санкт-Петербурге. Но все свободное время, которого у меня катастрофически мало, я стараюсь проводить с ней!» — признавался он.

Фото: iStock/Angela Pesta



Общественная позиция

«Это история, сложившаяся традиция поздравлений. Это такой стереотип. Если это концертная деятельность, то обычно на эту дату пытаются поставить концерт. В общем, 23 Февраля я никак не отмечаю, не накрываю стол, не собираю друзей. Ничего такого. Только смотрю картинки в мессенджерах», — пояснил он WomanHit.

Интересные факты об актере

Александ Устюгов сейчас: новые проекты