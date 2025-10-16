«Жил в недостроенном доме и мылся в озере»: Тайная свадьба, необычные хобби, разводы и СВО. Что скрывает актер Александр Устюгов?
Актер Александр Устюгов, родившийся 17 октября 1976 года в Экибастузе, продолжает активно заниматься творчеством. В его карьере уже более 90 ролей в кино и сериалах, включая такие популярные проекты, как «Марш Турецкого» и «Ментовские войны». Он также выступает с музыкальной группой Ekibastuz, названной в честь его родного города. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Путь к актерству Александра УстюговаПеред тем как стать актером, Устюгов окончил ПТУ по специальности «слесарь-электрик». Работал на угольном разрезе, но вскоре переключился на искусство. Он поступил в Омскую академию путей сообщения, но после трех семестров перевелся на заочное отделение, чтобы работать осветителем в Омском ТЮЗ. Затем он закончил Омский колледж культуры и искусства и переехал в Москву, где стал студентом театрального училища имени Бориса Щукина.
Устюгов — достаточно разносторонний человек. Помимо театра и музыки он увлекается фотографией, спортом, особенно боксом, а также мотогонками, так как весьма неравнодушен к мотоциклам, на которых не только любит ездить, но и с удовольствием их ремонтирует.
Личная жизнь УстюговаПервая жена Устюгова — актриса Янина Соколовская. У пары есть дочь Евгения, которая живет с матерью в Москве.
«Дочь живет с матерью в Москве, а я живу в Санкт-Петербурге. Но все свободное время, которого у меня катастрофически мало, я стараюсь проводить с ней!» — признавался он.
Его второй брак с коллегой Анной Озар закончился разводом. В этом году актер тайно женился на Аглае Шиловской. Пара отметила свадьбу скромно и отправилась в медовый месяц в Таиланд.
Общественная позицияВ прошлом году некоторые активисты обратились к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой отменить концерт Устюгова из-за его высказываний о спецоперации. На данный момент в его соцсетях нет подобных публикаций. В августе 2023 года он посетил детский лагерь в Ленинградской области, где отдыхали дети из Мариуполя и ДНР. Устюгов также признался, что не отмечает День защитника Отечества.
«Это история, сложившаяся традиция поздравлений. Это такой стереотип. Если это концертная деятельность, то обычно на эту дату пытаются поставить концерт. В общем, 23 Февраля я никак не отмечаю, не накрываю стол, не собираю друзей. Ничего такого. Только смотрю картинки в мессенджерах», — пояснил он WomanHit.