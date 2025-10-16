«Возникают споры»: Анастасия Решетова рассказала об участии Тимати в воспитании сына

16 октября 2025, 05:05

Анастасия Решетова рассказала об участии Тимати в воспитании сына

Анастасия Решетова (Telegram / @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова поделилась опытом материнства и раскрыла правду о роли рэпера Тимати воспитании их общего ребенка. Об этом рассказал в интервью изданию Parents.





Шесть лет назад в звездной семье родился сын Ратмир. Однако семейная идиллия длилась недолго, так как в скором времени пара рассталась. Ради малыша экс-возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения.



В недавнем интервью модель откровенно поделилась своим опытом материнства. По словам Анастасии, ей повезло с няней, которая значительно облегчает воспитание сына. При этом звезда отмечает, что по-настоящему сложно приходится матерям, вынужденным совмещать работу и воспитание детей без поддержки.



«Да, иногда возникают недопонимания или споры с его отцом по вопросам воспитания. Или Ратмир, как любой ребенок, капризничает или ведет себя не самым лучшим образом. Но все это моменты, без которых невозможно родительство», — рассказала модель.