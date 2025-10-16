С театра Надежды Кадышевой взыскали крупную сумму в суде
Театр «Золотое кольцо», владельцами которого являются народная артистка России Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк, выплатит Российскому авторскому обществу (РАО) около 183 тысяч рублей. С соответствующими материалами ознакомилось РИА «Новости».
Арбитражный суд Воронежской области утвердил мировое соглашение между театром и РАО. Согласно ему, Костюк обязан выплатить денежные средства, в которые входит авторское вознаграждение, пени и штрафы за нарушение лицензионного договора.
Одновременно арбитражный суд Москвы рассматривает еще один иск РАО к театру на 80 тысяч рублей. Заявление связано с нарушением исключительных прав на произведения. Решение по этому делу примут без заседаний — только на основании предоставленных документов.
Читайте также: