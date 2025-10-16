С театра Надежды Кадышевой взыскали крупную сумму в суде

16 октября 2025, 09:31

Театр «Золотое кольцо» выплатит 183 тысячи рублей по иску РАО

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Театр «Золотое кольцо», владельцами которого являются народная артистка России Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк, выплатит Российскому авторскому обществу (РАО) около 183 тысяч рублей. С соответствующими материалами ознакомилось РИА «Новости».