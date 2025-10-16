На певца Алексея Глызина подали в суд

16 октября 2025, 09:13

РИА Новости: РАО требует 170 тысяч рублей от певца Алексея Глызина в суде

Алексей Глызин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

С заслуженного артиста России Алексея Глызина потребовали взыскать более 170 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела, которые изучит арбитражный суд Москвы.