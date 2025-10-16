На певца Алексея Глызина подали в суд
С заслуженного артиста России Алексея Глызина потребовали взыскать более 170 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела, которые изучит арбитражный суд Москвы.
Российское авторское общество (РАО) подало иск в конце сентября. Согласно документам, решение по нему примут без заседаний — только на основании предоставленных бумаг.
Детали претензий не приводятся, однако заявления РАО обычно связаны с неуплатой вознаграждения авторам за использование их произведений. Эта организация отвечает за авторские права и аккредитована государством на сбор таких платежей.
Ранее сообщалось, что адвокат и ветеран Александр Трещев подал три иска к певице Алле Пугачевой на общую сумму 4,5 миллиарда рублей.
Читайте также: