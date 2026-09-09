Иконостас в блиндаже уцелел после атаки дрона с двумя снарядами
Доброволец подразделения «Барс-33» группировки «Днепр» с позывным Звонарь рассказал, что два 120-миллиметровых боеприпаса не взорвались внутри блиндажа после сброса с тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». В помещении находился походный иконостас с образом святителя Николая и лампадой. Об этом пишет РИА Новости.
По словам военнослужащего, беспилотник преодолел оборону и нанес удар по позициям добровольцев. Оба снаряда пробили перекрытие укрытия, упали внутрь и вошли в пол. Позднее саперы осмотрели боеприпасы. Как утверждает Звонарь, специалисты установили, что снаряды находились на боевом взводе. При этом детонация не произошла.
Боец отметил, что после происшествия находившиеся рядом добровольцы перекрестились. Он добавил, что случившееся укрепило веру у верующих сослуживцев.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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