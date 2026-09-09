Иконостас в блиндаже уцелел после атаки дрона с двумя снарядами

09 сентября 2026, 07:41

Иконостас спас блиндаж добровольцев от снарядов ВСУ, сброшенных с «Бабы-Яги»

Фото: iStock/Terry Papoulias

Доброволец подразделения «Барс-33» группировки «Днепр» с позывным Звонарь рассказал, что два 120-миллиметровых боеприпаса не взорвались внутри блиндажа после сброса с тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». В помещении находился походный иконостас с образом святителя Николая и лампадой. Об этом пишет РИА Новости.