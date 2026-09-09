Starlink не спас разведывательные дроны, Су-34 ударил по технике ВСУ, а ульяновский десант ликвидировал цели: новости СВО на 9 сентября
На нескольких направлениях российские подразделения группировок войск «Днепр», «Восток» и «Запад» продолжают боевую работу против беспилотников, техники, пунктов управления и мест сосредоточения ВСУ. В Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях расчеты БПЛА, мобильные огневые группы, артиллерия и авиация выявляют цели и наносят по ним удары, нарушая снабжение, управление, ротацию и переброску украинских подразделений. Подробности — в материале «Радио 1».
Ульяновские десантники уничтожают цели дронами
Подразделения войск беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» эффективно выполняют боевые задачи на Ореховском направлении в Запорожской области. Расчеты ударных БПЛА и дронов-перехватчиков несут круглосуточное дежурство как в воздухе, так и на земле. Их задачи включают контроль над обстановкой, а также огневое поражение живой силы и техники ВСУ.
В ходе ежедневной боевой работы операторы ударных и разведывательных беспилотников ульяновских десантников выявляют и уничтожают различные типы вражеских беспилотных аппаратов. Под поражение попадают малые разведывательные БПЛА, которые противник использует для корректирования огня и ведения разведки, а также тяжелые октокоптеры R-18. Такие аппараты ВСУ задействуют для нанесения ударов по передовым позициям российских войск и для обеспечения собственных подразделений.
Особое внимание расчеты уделяют пресечению попыток ВСУ использовать гражданские БПЛА для доставки материальных средств к передовым позициям. За несколько суток дежурства российскими расчетами были своевременно обнаружены и уничтожены несколько R-18, которые противник пытался применять для переброски продовольствия и материальных средств передовым подразделениям.
Starlink не спасает разведывательные дроны
Российские десантники также противодействуют вражеским беспилотникам, оснащенным спутниковыми станциями связи Starlink. Использование подобных систем позволяет противнику сохранять устойчивое управление дронами на значительных удалениях и оперативно передавать разведывательные данные.
Благодаря действиям расчетов БПЛА-перехватчиков «крылатой пехоты» такие попытки были пресечены. Разведывательные БПЛА самолетного типа, оснащенные системой Starlink, были уничтожены. Одновременно расчеты FPV-дронов Ульяновского соединения ВДВ активно применяют тактику выставления специальных засад. Расчеты БПЛА заранее занимают скрытые позиции в режиме ожидания на ключевых логистических подъездных путях, которыми противник пользуется для снабжения своих передовых подразделений.
Появляющийся на этих маршрутах транспорт ВСУ становится целью российских операторов. Благодаря такой тактике только за прошедшую неделю было уничтожено несколько единиц бронетехники противника, в том числе бронированная машина с личным составом.
По представленным данным Минобороны РФ, поражение техники позволило не допустить проведение ротации украинских формирований на передовых позициях.
Мобильные огневые группы контролируют дороги Херсонской области
В Херсонской области мобильные огневые группы (МОГ) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» круглосуточно несут боевое дежурство. Их задача — защита позиций российских войск и объектов гражданской инфраструктуры Херсонской области от атак беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.
МОГ созданы в каждом подразделении группировки войск «Днепр». Они оснащены 23-мм зенитными установками ЗУ-23-2, 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами ДШК, спаренными 7,62-мм пулеметами ПКТ на турели, оптическими прицелами и приборами ночного видения. Такое оснащение позволяет эффективно и результативно уничтожать воздушные цели противника.
Мобильные огневые группы занимают позиции с учетом конкретного рельефа и вида местности, после чего маскируются. В наиболее опасных местах они выстраиваются в боевые порядки, создавая эшелонированную оборону воздушного пространства.
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МОГ базируются на автомобильном транспорте. Это обеспечивает высокую мобильность подразделений и позволяет быстро реагировать на появление украинских БПЛА в той или иной точке зоны ответственности группы.
Командир МОГ с позывным «Вук» рассказал о задачах подразделения: «Мы выполняем основные задачи. Первое – сопровождение военных колонн и техники по трассам. Второе – это отражение нападения беспилотных летательных аппаратов. В основном, вражеские беспилотники – это FPV и БПЛА самолетного типа. То есть, можно эффективно поражать любые беспилотные аппараты противника на расстоянии до 3-4 км».
Благодаря ежедневной боевой работе мобильных огневых групп группировки войск «Днепр» движение по наиболее уязвимым от БПЛА участкам автомобильных дорог Херсонской области стало безопасным как для гражданского транспорта, так и для транспорта Вооруженных Сил Российской Федерации.
Разведка нашла пункты управления БПЛА
В районе населенного пункта Червоный Яр Запорожской области операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили пункты управления беспилотниками ВСУ. Противник оборудовал позиции в зданиях и близлежащих лесополосах. Оттуда осуществлялось управление разведывательными и ударными дронами, в том числе тяжелыми гексакоптерами. Координаты выявленных целей передали артиллеристам 36-й общевойсковой армии группировки «Восток». После получения данных расчет 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» выполнил наведение и нанес удары по пунктам управления БПЛА противника.
Наводчик с позывным «Кома» рассказал об уничтожении пунктов управления БПЛА ВСУ:
«С момента поступления команды – две минуты максимум для точной наводки и доклада о готовности. На Запорожском направлении находился пункт управления БПЛА противника, который не давал нашим штурмовым группам пройти дальше. Было принято решение о подавлении для поддержки наших штурмовиков. Оттуда запускали гексакоптер "Баба-яга". Три-четыре снаряда – пункт был уничтожен. Наши штурмовые группы продвинулись дальше».
Самоходное орудие для защиты от беспилотников противника разместили в оборудованном и замаскированном капонире. Дополнительную защиту обеспечивает установленная на машине сетка.
Командир орудия с позывным «Хиней» рассказал о работе экипажа и защите самоходной гаубицы:
«Это у нас 2С19, 152-мм самоходная гаубица. Мощность достаточно большая. Наша разведка выявляет цель с помощью БПЛА, нам передают координаты. Мы вводим их, выполняем наведение. По-простому говоря, все работает руками: навел, уровни совпали – все, дали огонь. Из-за высокой активности БПЛА противника уже как раньше не получается. Поэтому приняли решение копать капониры, маскировать, оборудовать и из защитных капониров осуществлять огонь по противнику. Это заводская сетка. Она задерживает FPV-дрон, не дает ему попасть по корпусу. Весь урон уходит в сетку».
В результате артиллерийских ударов пункты управления БПЛА ВСУ были уничтожены. Это позволило поддержать продвижение штурмовых групп на данном участке проведения специальной военной операции.
«Ураган» ударил по опорному пункту в Барвиновке
В населенном пункте Барвиновка Запорожской области операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили опорный пункт ВСУ.
Противник использовал местную застройку для организации обороны. Украинские формирования укрепились в нескольких зданиях, а также оборудовали подземные укрытия, предназначенные для размещения живой силы.
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По данным воздушной разведки было установлено расположение наземных позиций и подземных укрытий. Полученные сведения передали артиллеристам для подготовки удара по опорному пункту.
Огневую задачу выполнил расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток». Получив сведения для стрельбы, военнослужащие произвели пуски реактивных снарядов по укреплениям противника.
Удар был нанесен как по занятым ВСУ зданиям, так и по участкам расположения подземных укрытий. В результате были уничтожены опорный пункт и находившаяся на его позициях живая сила ВСУ.
Разрушение оборудованных в застройке укреплений лишило противника подготовленного узла обороны и затруднило удержание позиций в Барвиновке.
Ударные БПЛА атаковали резервы ВСУ
В районах населенных пунктов Великомихайловка, Отришки и Коломийцы Днепропетровской области были выявлены места сосредоточения резервов ВСУ.
Для размещения живой силы противник использовал здания, рассредоточив прибывшие подразделения по нескольким объектам. После обнаружения мест размещения координаты передали расчетам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток».
Операторы нанесли серию последовательных ударов по местам размещения противника. В каждом из трех районов были поражены выявленные объекты.
В результате применения ударных БПЛА уничтожены резервы ВСУ, находившиеся в зданиях и сооружениях населенных пунктов. Поражение мест их размещения нарушило накопление сил для последующей переброски на передовые позиции и затруднило усиление подразделений противника на Днепропетровском направлении проведения специальной военной операции.
Су-34 нанес удар по технике и пункту временной дислокации
В зоне ответственности группировки войск «Запад» экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по месту скопления бронированной техники и пункту временной дислокации подразделения ВСУ.
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), уточнили в российском оборонном ведомстве.
После выполнения задачи российский экипаж получил от разведки подтверждение об уничтожении заданной цели. Затем экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.