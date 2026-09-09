09 сентября 2026, 08:59

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На нескольких направлениях российские подразделения группировок войск «Днепр», «Восток» и «Запад» продолжают боевую работу против беспилотников, техники, пунктов управления и мест сосредоточения ВСУ. В Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях расчеты БПЛА, мобильные огневые группы, артиллерия и авиация выявляют цели и наносят по ним удары, нарушая снабжение, управление, ротацию и переброску украинских подразделений. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ульяновские десантники уничтожают цели дронами Starlink не спасает разведывательные дроны Мобильные огневые группы контролируют дороги Херсонской области Разведка нашла пункты управления БПЛА «Ураган» ударил по опорному пункту в Барвиновке Ударные БПЛА атаковали резервы ВСУ Су-34 нанес удар по технике и пункту временной дислокации

Ульяновские десантники уничтожают цели дронами

Starlink не спасает разведывательные дроны

Фото: iStock/AdrianHancu

Мобильные огневые группы контролируют дороги Херсонской области

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Разведка нашла пункты управления БПЛА

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

«С момента поступления команды – две минуты максимум для точной наводки и доклада о готовности. На Запорожском направлении находился пункт управления БПЛА противника, который не давал нашим штурмовым группам пройти дальше. Было принято решение о подавлении для поддержки наших штурмовиков. Оттуда запускали гексакоптер "Баба-яга". Три-четыре снаряда – пункт был уничтожен. Наши штурмовые группы продвинулись дальше».

«Это у нас 2С19, 152-мм самоходная гаубица. Мощность достаточно большая. Наша разведка выявляет цель с помощью БПЛА, нам передают координаты. Мы вводим их, выполняем наведение. По-простому говоря, все работает руками: навел, уровни совпали – все, дали огонь. Из-за высокой активности БПЛА противника уже как раньше не получается. Поэтому приняли решение копать капониры, маскировать, оборудовать и из защитных капониров осуществлять огонь по противнику. Это заводская сетка. Она задерживает FPV-дрон, не дает ему попасть по корпусу. Весь урон уходит в сетку».

«Ураган» ударил по опорному пункту в Барвиновке

Иконостас в блиндаже уцелел после атаки дрона с двумя снарядами

Ударные БПЛА атаковали резервы ВСУ

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Су-34 нанес удар по технике и пункту временной дислокации