Стрелки из Подмосковья завоевали медали на всероссийском турнире

09 сентября 2026, 09:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турниры проходили в селе Игнатово Дмитровского округа с 29 августа по 7 сентября.





«Золотую медаль Подмосковью принёс Тимофей Алейников из Домодедова. Он показал лучший результат среди мужчин в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния десять метров», — говорится в сообщении.