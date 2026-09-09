Стрелки из Подмосковья завоевали медали на всероссийском турнире
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турниры проходили в селе Игнатово Дмитровского округа с 29 августа по 7 сентября.
«Золотую медаль Подмосковью принёс Тимофей Алейников из Домодедова. Он показал лучший результат среди мужчин в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния десять метров», — говорится в сообщении.А второе место заняла команда юниорок в дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 метров, три положения». В составе команды выступали Марьяна Романова и Анастасия Сорокина из Жуковского и Екатерина Бакулина из Дмитрова. Золото выиграла команда из Удмуртии, а бронзовую награду — Москва-1.