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Стрелки из Подмосковья завоевали медали на всероссийском турнире

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Турниры проходили в селе Игнатово Дмитровского округа с 29 августа по 7 сентября.

«Золотую медаль Подмосковью принёс Тимофей Алейников из Домодедова. Он показал лучший результат среди мужчин в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния десять метров», — говорится в сообщении.
А второе место заняла команда юниорок в дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 метров, три положения». В составе команды выступали Марьяна Романова и Анастасия Сорокина из Жуковского и Екатерина Бакулина из Дмитрова. Золото выиграла команда из Удмуртии, а бронзовую награду — Москва-1.
Лев Каштанов

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