Живет с женой из-за денег и изменяет с её же подругой: как рушится брак Насти Каменских и Потапа на фоне слухов и советов Пугачевой
Блог Насти Каменских в последнее время всё больше напоминает страницу иностранной артистки: львиная доля контента публикуется на испанском языке. Певица стремительно меняет курс, пытаясь завоевать европейскую аудиторию. Однако на личном фронте этот вектор, похоже, привел к обратному эффекту. Попытка начать новую жизнь за границей лишь обострила давний кризис в отношениях с мужем. Почему Потап открыто заявляет, что держится за брак только из-за денег, и как семейные проблемы отражаются на карьере его жены — в материале «Радио 1».
Первый испаноязычный альбом и попытка выйти на зарубежный рынокПервую пластинку на испанском языке Каменских представила ещё в 2020 году. Тогда певица стремилась расширить аудиторию за счёт зарубежных слушателей. Однако даже спустя пять лет иностранные поклонники так и не проявили выраженного интереса к её творчеству. К ноябрю 2025 года большинство комментариев под публикациями в соцсетях артистки оставляли русскоязычные слушатели.
Потап про СВОВ марте 2022 года украинский исполнитель Алексей Потапенко, более известный под сценическим именем Потап, публично заявил об отказе от всех российских музыкальных премий и наград. Музыкант подчеркнул, что не намерен больше выступать на территории России. По его словам, сотрудничество с российской музыкальной индустрией окончательно прекращено. Артист также упомянул, что ранее работал над песней для российской певицы Ольги Бузовой, однако выпустить композицию они не успели.
«Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — заявил музыкант.
История дуэта «Потап и Настя»Музыкальный дуэт «Потап и Настя» создали в 2006 году. Основателем проекта, продюсером, автором большинства песен и сценаристом клипов стал Алексей Потапенко. Настя Каменских выступала в качестве основной вокалистки коллектива. Первый студийный альбом под названием «Не пара» вышел в 2008 году и принес артистам широкую известность как на Украине, так и в России. Благодаря узнаваемому стилю и запоминающимся хитам дуэт быстро занял прочные позиции на эстраде.
24 октября 2017 года Потапенко и Каменских объявили о приостановке совместной музыкальной деятельности. Видеообращение с этим заявлением они опубликовали на официальных страницах, сообщив, что после 11,5 лет работы берут паузу, чтобы сосредоточиться на сольных проектах. Однако 19 января 2020 года арстисты вновь появились вместе на сцене — артисты стали участниками популярного украинского вокального проекта «Голос страны». Возвращение дуэта вызвало большой интерес со стороны поклонников, однако полноценного возобновления проекта «Потап и Настя» не последовало.
Потап о разводе с Настей КаменскихВ феврале 2025 года супруг певицы Алексей Потапенко опроверг слухи о разводе и сообщил, что пара планирует расширение семьи. В интервью он подчеркнул, что они остаются вместе и стремятся к стабильной семейной жизни. По словам артиста, он хотел бы завести ещё нескольких детей, и Каменских разделяет это желание.
«Я хочу детей ещё, много-много детей. А что ты меня не спросил про развод с Настей Каменских? Нас воспринимают как персонажей из комиксов. Они ждут от нас драматических событий, реалити-шоу. Все в порядке», — подчеркнул исполнитель в беседе с журналистом.
Могут ли Потап и Настя Каменских вернуться в РоссиюВ комментариях под публикациями Насти российские и украинские слушатели продолжают обсуждать вероятность её возвращения на российский рынок. Многие считают, что певицу к этому подталкивают финансовые трудности и отсутствие значимых успехов за рубежом. Отдельные сообщения в соцсетях утверждают, что Потап также разочаровался в действиях украинских властей и рассматривает возможность возвращения к российской аудитории.
Пользователи часто упоминают, что дуэт «Потап и Настя» раньше получал значительные доходы в России, но после начала конфликта занял жёсткую позицию и записал несколько антироссийских композиций. Въезд обоим артистам на территорию России запрещён на 50 лет. Однако теперь, когда Каменских отказалась от прежней риторики и стала публиковать нейтральные материалы, часть слушателей увидела в этом попытку подготовить почву для возвращения.
Разлад в семье Потапа и Насти Каменских: от творческой паузы до слухов об изменеНесмотря на неоднократные опровержения слухов о расставании, супруги все же перестали появляться вместе, а позже в окружении Потапа заметили другую женщину.
Ей оказалась Анна Андрийчук — лучшая подруга Насти и бывшая девушка солиста группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего. Пошли разговоры, что Потап изменил жене, и обиженная Настя одна уехала на Украину. Неизвестно, простила ли Каменских неверность или у Потапа не сложились новые отношения, но сам артист признался, что не готов расторгнуть брак. Причина — финансовая. Он резко высказался, что брак был заключен в Америке, и в случае развода рискует остаться ни с чем, сославшись на печальный опыт знакомого.