На Украине могут отменить концерты Светланы Лободы
Беглая певица Светлана Лобода заявила, что продолжает исполнять песни на русском языке, так как всю жизнь говорит на нем, и это для нее естественно.
Продюсер Леонид Дзюник отметил, что подобные заявления могут привести к отмене концертов артистки на Украине.
«Если украинцы начали гнобить Андрея Данилко за то, что у него есть несколько песен на русском языке, что говорить о Лободе? Она поет только на русском и получила признание в России. На Украине она обычная проходная певичка, ее там однозначно не принимают. Лободе не дадут выступать на Украине, просто не пустят», — сказал он в беседе с «Абзацем».
После начала спецоперации Лобода переехала в Литву и поддержала Киев, но в России и на Украине ее репутация пострадала. Ранее певица была одной из самых высокооплачиваемых артисток в РФ с гонораром до 15 миллионов рублей, сейчас же выступает в ночных клубах Европы и небольших залах.