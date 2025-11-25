На Украине могут отменить концерты Светланы Лободы

25 ноября 2025, 16:42

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Беглая певица Светлана Лобода заявила, что продолжает исполнять песни на русском языке, так как всю жизнь говорит на нем, и это для нее естественно.





Продюсер Леонид Дзюник отметил, что подобные заявления могут привести к отмене концертов артистки на Украине.





«Если украинцы начали гнобить Андрея Данилко за то, что у него есть несколько песен на русском языке, что говорить о Лободе? Она поет только на русском и получила признание в России. На Украине она обычная проходная певичка, ее там однозначно не принимают. Лободе не дадут выступать на Украине, просто не пустят», — сказал он в беседе с «Абзацем».