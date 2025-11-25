Аргентинский жених блогерши Лерчек высказался о ее беременности
Тренер по танцам и жених блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини высказался о ее беременности. Мнением на этот счет он поделился в своем Instagram*.
Мужчина отметил, что всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, но теперь готов разделить свою радость со всеми, кто его поддерживает.
«Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни», — сказал он.Танцор пообещал стать опорой для возлюбленной, а также сделать все возможное, чтобы их семья была наполнена любовью, заботой и счастьем. В свою очередь, мать Лерчек Эльвира подтвердила, что ее будущий зять помогает им и морально, и материально, а также поблагодарила подписчиков за поддержку.