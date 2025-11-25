Аргентинский жених блогерши Лерчек высказался о ее беременности

25 ноября 2025, 16:31

Жениха блогерши Лерчик Сквиччиарини осчастливила новость о ее беременности

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Тренер по танцам и жених блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини высказался о ее беременности. Мнением на этот счет он поделился в своем Instagram*.





Мужчина отметил, что всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, но теперь готов разделить свою радость со всеми, кто его поддерживает.

«Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни», — сказал он.