Экс-участник «Дома-2» ответил на обвинения в крупном мошенничестве
Блогер Андрей Чуев заявил, что не получал официальных обвинений в мошенничестве
Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев заявил, что ничего не знает об официальных обвинениях в мошенничестве. Его слова приводит Starhit в своем телеграм-канале.
Чуев намекнул, что будет реагировать только на обвинения из высших инстанций, а в любых других случаях он считает это не нужным.
«Если буду на каждую «бабку на лавке» реагировать, то, наверное, я действительно в чем-то виноват», — сказал он в беседе с изданием.Ранее телеграм-канал SHOT писал, что блогер Андрей Чуев и актер Евгений Булка причастны к махинациям с частной школой в ОАЭ.
*Запрещен в РФ