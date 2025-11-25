Экс-участник «Дома-2» ответил на обвинения в крупном мошенничестве

25 ноября 2025, 15:26

Блогер Андрей Чуев заявил, что не получал официальных обвинений в мошенничестве

Андрей Чуев (Фото: Инстаграм*/aachuev)

Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев заявил, что ничего не знает об официальных обвинениях в мошенничестве. Его слова приводит Starhit в своем телеграм-канале.





Чуев намекнул, что будет реагировать только на обвинения из высших инстанций, а в любых других случаях он считает это не нужным.

«Если буду на каждую «бабку на лавке» реагировать, то, наверное, я действительно в чем-то виноват», — сказал он в беседе с изданием.