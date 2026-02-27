Работа на рынке, ДЦП и финансовые ограничения: что стало с моделью Натальей Водяновой после осуждения СВО и поддержки Украины?
Жизнь Натальи Водяновой можно сравнить с современной версией сказки о Золушке: она выросла в бедности, много трудилась, а затем попала на бал и вышла замуж за принца. После развода ей удалось встретить другого мужчину. Звезде 28 февраля исполняется 44 года. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Биография Натальи Водяновой: от нижегородского рынка до мировых подиумовНаталья Водянова — девушка, которая начинала с торговли на продуктовом рынке в Нижнем Новгороде. Она сумела добиться успеха на мировых подиумах. Карл Лагерфельд считал её своей музой, а модный дом «Chanel» выбрал Водянову в качестве своего лица. Знаменитость родилась в малообеспеченной семье в Горьком (ныне Нижний Новгород). Отец ушёл вскоре после ее рождения, а мама во второй раз вышла замуж и подарила девушке двух сестер — Оксану и Кристину. Вторая учится в Лондоне благодаря поддержке Натальи, тогда как Оксана страдает от ДЦП и аутистического расстройства.
Мама работала, чтобы обеспечить троих детей и своих престарелых родителей. В юности девушка носила старую одежду и помогала продавать фрукты, работая в сложных условиях. В 15 лет она начала жить самостоятельно с парнем и параллельно училась в педагогическом колледже, но не смогла закончить учебу.
Начало модельной карьерыНаталья начала свою модельную карьеру в 17 лет, когда ее заметил фотограф на курсах в Нижнем Новгороде. Поддержанная матерью, она отправилась в Москву на кастинг и заняла 2 место на конкурсе красоты, что привлекло внимание дизайнера Жан-Поля Готье. В начале Водянова сталкивалась с трудностями, живя в съемной квартире и ограниченных финансовых условиях. Однако вскоре после успешного показа в США на нее посыпались предложения от известных брендов, таких как Кельвин Кляйн, Ив Сен-Лоран и Шанель. Она стала одной из самых востребованных моделей, а ее фотографии украшали обложки престижных журналов.
«Я поняла, что во мне что-то есть. Ведь на меня обращают внимание мужчины. Тогда интуиция начала подсказывать, что в моей жизни что-то необычное будет связано с моей внешностью», — вспоминала прошедшие годы знаменитость.
Супермодель добилась успеха не только в Европе, но и в России, став лицом бренда «Л´Ореаль». После рождения третьего ребенка она объявила о завершении модельной карьеры, чтобы уделять больше времени детям и благотворительности. Ее финансовое положение улучшилось благодаря успешной карьере и богатству мужа, лорда Джастина Портмана. В последний раз Водянова вышла на подиум как модель на показе Valentino, после чего стала появляться только в роли приглашенного гостя.
Фильмы с Натальей Водяновой
- Мадемуазель Си (Mademoiselle C.);
- Влюблённые (Belle du Seigneur);
- Битва титанов (Clash of the Titans);
- Пробка;
- Агент «Стрекоза» (CQ).
БлаготворительностьВодянова и Джастин Портман основали благотворительный фонд «Обнаженные сердца» в 2005 году, чтобы поддерживать семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Фонд занимается строительством игровых площадок, внедрением программ защиты детей с отклонениями в развитии и созданием центров для правовой и социальной поддержки. Для сбора средств Наталья организовала ежегодный марафон, в котором сама участвует. Также Водянова активно выступает в защиту экологии.
Личная жизнь и дети Натальи Водяновой
Джастин Портман и трещина в браке
Юная Наталья познакомилась со своим будущим мужем, английским аристократом Джастином Портманом, на вечеринке, где они сначала сильно повздорили. Однако это не помешало ему пригласить ее на ужин. Их отношения быстро развивались, и после поездки в Африку девушка вернулась беременной. Сын стал наследником семьи Портманов, и вскоре после его рождения они поженились в России, в Петергофе. После родов модель вернулась к работе всего через 6 недель, беременность пошла ей на пользу. Вторую дочь она родила через 5 лет, а через год появился еще один сын. Брак начал трещать в 2010 году, а в 2011 году бывшие влюбленные его расторгли, но несмотря на развод, сохранили хорошие отношения.
Антуан Арно
Вскоре после разрыва Наталья начала встречаться с бизнесменом Антуаном Арно, с которым познакомилась за 4 года до развода. Они начали жить вместе в Париже и стали родителями двух сыновей: Максима и Романа. В 2019 году влюбленные объявили о своей помолвке, что стало приятной новостью для их поклонников и друзей. Однако, как это часто бывает в наше время, пандемия внесла свои коррективы в их планы. Мировая ситуация заставила пару отложить долгожданное торжество, но это лишь укрепило их связь.. 19 сентября 2020 года они расписались в парижской мэрии.
Наталья Водянова сейчас: отношение к СВО и чем занимается топ-модельНаталья Водянова по-прежнему живет в Париже вместе с мужем и детьми. Она активно участвует в модных показах и занимается благотворительной деятельностью. Модель оказывает поддержку украинскому населению. Ранее супермодель открыто высказалась против проведения специальной операции.
«Как мать, в случае любых потрясений я могу думать только о детях. В эти дни мое сердце и мои мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулось и еще может коснуться происходящее на Украине, я думаю только о них и их детях», — заявила она.
Это вызывает смешанные чувства. С одной стороны, она родилась в России и продолжает помогать семьям и больным детям, оставаясь связанной с родиной. С другой стороны, Франция стала для нее домом, что, возможно, затрудняет ее понимание глубоких причин СВО.