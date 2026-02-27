27 февраля 2026, 14:12

Наталья Водянова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жизнь Натальи Водяновой можно сравнить с современной версией сказки о Золушке: она выросла в бедности, много трудилась, а затем попала на бал и вышла замуж за принца. После развода ей удалось встретить другого мужчину. Звезде 28 февраля исполняется 44 года. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Натальи Водяновой: от нижегородского рынка до мировых подиумов Начало модельной карьеры Фильмы с Натальей Водяновой Благотворительность Личная жизнь и дети Натальи Водяновой Наталья Водянова сейчас: отношение к СВО и чем занимается топ-модель

Биография Натальи Водяновой: от нижегородского рынка до мировых подиумов

Начало модельной карьеры

«Я поняла, что во мне что-то есть. Ведь на меня обращают внимание мужчины. Тогда интуиция начала подсказывать, что в моей жизни что-то необычное будет связано с моей внешностью», — вспоминала прошедшие годы знаменитость.

Наталья Водянова (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Фильмы с Натальей Водяновой

Мадемуазель Си (Mademoiselle C.);

Влюблённые (Belle du Seigneur);

Влюблённые;

Битва титанов (Clash of the Titans);

Битва титанов;

Пробка;

Агент «Стрекоза» (CQ).

Благотворительность

Личная жизнь и дети Натальи Водяновой

Джастин Портман и трещина в браке

Антуан Арно

Наталья Водянова (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Наталья Водянова сейчас: отношение к СВО и чем занимается топ-модель

«Как мать, в случае любых потрясений я могу думать только о детях. В эти дни мое сердце и мои мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулось и еще может коснуться происходящее на Украине, я думаю только о них и их детях», — заявила она.