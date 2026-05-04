04 мая 2026, 11:05

Актера Антона Пампушного многие знают по фильмам «Экипаж», «Дворец» и «Защитники». 5 мая артисту исполняется 43 года. О съемках за рубежом, обмане украинских пограничников и жизни на три страны — в материале «Радио 1».





Содержание Биография и съемки в кино Личная жизнь Антона Пампушного Как Антон Пампушный обманул украинских пограничников Пампушный об уехавших из РФ артистах Пампушный о работе за рубежом Антон Пампушный сейчас

Биография и съемки в кино

Личная жизнь Антона Пампушного

«Сын говорит на английском, немецком и русском. Лучше на немецком, потому что большую часть времени провожу с ним я. А когда приезжаем в Россию, он через две-три недели переходит на русский. В Америке в садике сразу схватывает английский. Даже начал делать замечания нашему произношению», — признавалась Госсман.

Как Антон Пампушный обманул украинских пограничников

Пампушный об уехавших из РФ артистах

«Давайте дадим рассудить всю ситуацию истории, времени. В какой-то момент все станет понятно и прозрачно <...> Когда тяжело, нужно идти мелкими шагами. В том числе не нужно вешать ни на кого ярлыки», — выразил свое мнение актер.

Пампушный о работе за рубежом

«Мне действительно везет на партнеров, на людей, с кем приходится работать. И Роман Полански в этом смысле для меня очередной подарок судьбы. Если честно, я согласился сняться в фильме «Дворец» с большим сомнением, потому что уже была сложная политическая ситуация и тема имела немного политический окрас. Пересилила сомнения возможность увидеть, как работает великий мастер. Потому что мы, актеры, мечтаем столкнуться с такими огромными глыбами, личностями, как Полански или тот же Михалков. Я согласился на это просто для того, чтобы получить тренинг от Полански», — подчеркнул Пампушный.

«Он сносно говорит на русском, может пошутить, причем у него искрометный юмор», — откровенничал Пампушный.

Антон Пампушный сейчас