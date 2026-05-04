Жизнь на три страны и обман украинских пограничников: что звезда фильма «Экипаж» Антон Пампушный говорил о покинувших РФ артистах?
Актера Антона Пампушного многие знают по фильмам «Экипаж», «Дворец» и «Защитники». 5 мая артисту исполняется 43 года. О съемках за рубежом, обмане украинских пограничников и жизни на три страны — в материале «Радио 1».
Биография и съемки в киноАнтон Пампушный появился на свет в 1982 году в городе Астана, Казахстан. После окончания средней школы будущий актер поступил в Торгово-экономический колледж. По специальности он практически не трудился — поехал в Москву поступать в театральный вуз. В 2007 году Пампушный стал выпускником Школы-студии МХАТ. А в 2011 году Антон окончил и факультет режиссуры игрового кино ВГИКа.
Пампушный дебютировал в кино в 2005 году в фильме «Александр. Невская битва». Еще Пампушный снимался в лентах «Трудная», «Джек Райан», «Бедная LIZ», «Жизнь после жизни», «Пингвин нашего времени», «Экипаж», «Защитники», «Балканский рубеж», «Друг на продажу», «Магистраль» и иных.
Всего фильмография Пампушного насчитывает больше 40 работ.
Личная жизнь Антона ПампушногоЛичная жизнь актера сложилась счастливо и гармонично. Антон заключил брак с актрисой Моникой Госсман. По национальности она немка, но появилась на свет в Казахстане. Пара впервые встретилась во время учебы во МХАТе.
Влюбленные поженились в Дании. Живут на несколько стран — Госсман играет в немецком театре и преподает актерское мастерство в США, в то время как Пампушный снимается в России. В 2017 году у супругов появился сын Винсент-Эдвард.
«Сын говорит на английском, немецком и русском. Лучше на немецком, потому что большую часть времени провожу с ним я. А когда приезжаем в Россию, он через две-три недели переходит на русский. В Америке в садике сразу схватывает английский. Даже начал делать замечания нашему произношению», — признавалась Госсман.Со слов Моники и Антона, Винсент-Эдвард проявляет способности к режиссуре. Так, во время завтраков он придумывает для родителей определенные роли и дает задание-сценку.
Как Антон Пампушный обманул украинских пограничниковВ 2020 году в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины заявили, что россиянин 1982 года прилетел в аэропорт Борисполь из Франкфурта. Во время разговора с пограничниками он отрицал, что приезжал в Крым после 2014 года.
Но артист до этого момента присутствовал на фестивале «Таврида» и не смог объяснить украинским службам, чем занимался там. Помимо прочего, артист исполнил одну из ключевых ролей в картине «Балканский рубеж», съемки которого также проходили на полуострове.
Оказалось, что тем россиянином был Антон Пампушный, которому потом запретили въезд на Украину на три года.
Пампушный об уехавших из РФ артистахПосле начала спецоперации Антон Пампушный, говоря об отъезде многих артистов из России, заявил, что «сегодня, главное, не торопиться».
«Давайте дадим рассудить всю ситуацию истории, времени. В какой-то момент все станет понятно и прозрачно <...> Когда тяжело, нужно идти мелкими шагами. В том числе не нужно вешать ни на кого ярлыки», — выразил свое мнение актер.Пампушный считает, что людям при любых сложностях нужно держаться Также Антон не стал осуждать тех, кто уехал из России.
Пампушный о работе за рубежомАнтон участвует в съемках не только в России. Актер даже сотрудничал с режиссером Романом Полански при создании фильма «Дворец».
«Мне действительно везет на партнеров, на людей, с кем приходится работать. И Роман Полански в этом смысле для меня очередной подарок судьбы. Если честно, я согласился сняться в фильме «Дворец» с большим сомнением, потому что уже была сложная политическая ситуация и тема имела немного политический окрас. Пересилила сомнения возможность увидеть, как работает великий мастер. Потому что мы, актеры, мечтаем столкнуться с такими огромными глыбами, личностями, как Полански или тот же Михалков. Я согласился на это просто для того, чтобы получить тренинг от Полански», — подчеркнул Пампушный.Артист делился, что режиссер говорит на русском языке.
«Он сносно говорит на русском, может пошутить, причем у него искрометный юмор», — откровенничал Пампушный.
Антон Пампушный сейчасАнтон активно развивает творческую карьеру. В 2025 году Пампушный выступил как эксперт на форуме регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». Во время образовательных сессий и некоммерческих показов специалисты в сфере киноискусства рассказали о своих навыках и наработках.
Артист появился на главных ролях в нескольких российских проектах. Антон снялся в сериале «Пираты XXI века». Затем актер трудился над военной драмой «Значит, нам туда дорога».
В 2025-м Пампушный также работал над исторической лентой Карена Оганесяна «Илья Муромец». Премьера фильма запланирована на 16 ноября 2026 года.