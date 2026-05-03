Выяснилось, сколько еще раз Лариса Долина выйдет на сцену до конца 2026 года
Певица Лариса Долина выступит ещё восемь раз до конца 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные афиши.
Ближайшие концерты народной артистки России пройдут 25 мая и 26 июля в московском баре Petter. Звезда выйдет на сцену вместе с музыкантами «Долина Band». Цены на билеты для этих мероприятий варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей. На июнь, август и сентябрь выступления пока не запланированы.
В октябре артистка споёт в баре «Lюстра» в камерной обстановке. В конце этого же месяца она примет участие в юбилейном концерте актрисы Екатерины Гусевой в Кремлёвском дворце. Самое дешевое место обойдется в полторы тысячи рублей, а самое дорогое — в 14 тысяч.
Ещё четыре больших сольных выступления в рамках программы «Юбилей в кругу друзей» Долина даст в ноябре в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге. Здесь цены не превысят 12 тысяч рублей. В материале отмечается, что в первой половине года Долина появится на сцене свыше 20 раз.
Читайте также: