Выяснилось, сколько еще раз Лариса Долина выйдет на сцену до конца 2026 года

РИА Новости: Певица Лариса Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года
Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина выступит ещё восемь раз до конца 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные афиши.



Ближайшие концерты народной артистки России пройдут 25 мая и 26 июля в московском баре Petter. Звезда выйдет на сцену вместе с музыкантами «Долина Band». Цены на билеты для этих мероприятий варьируются от 9,5 до 18,5 тысячи рублей. На июнь, август и сентябрь выступления пока не запланированы.

В октябре артистка споёт в баре «Lюстра» в камерной обстановке. В конце этого же месяца она примет участие в юбилейном концерте актрисы Екатерины Гусевой в Кремлёвском дворце. Самое дешевое место обойдется в полторы тысячи рублей, а самое дорогое — в 14 тысяч.

Ещё четыре больших сольных выступления в рамках программы «Юбилей в кругу друзей» Долина даст в ноябре в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге. Здесь цены не превысят 12 тысяч рублей. В материале отмечается, что в первой половине года Долина появится на сцене свыше 20 раз.

Мария Моисеева

