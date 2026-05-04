Shaman может заработать свыше 4 млн рублей за концерт в Подмосковье
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, выступит в Королеве 7 мая. Журналисты РИА Новости проанализировали продажи билетов и подсчитали, сколько заработает певец за этот концерт.
Согласно полученной информации, выручка артиста при полном зале может превысить 4,4 миллиона рублей (без учета расходов на организацию мероприятия). При этом зал вмещает около 800 зрителей, а цены варьируются от 3000 (места на дальних рядах балкона) до 8000 тысяч рублей (партер).
За несколько дней до выступления организаторы реализовали 82% всех билетов, что свидетельствует о высоком интересе публики к предстоящему мероприятию. Напомним, концерт состоится в Центральном дворце культуры имени Калинина.
