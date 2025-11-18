Золотой унитаз и сумки с деньгами: крупнейший коррупционный скандал на Украине. Свержение Зеленского неизбежно?
На Украине вспыхнул крупнейший коррупционный скандал. Независимые организации НАБУ и САП, финансируемые Западом, объявили войну Зеленскому и его окружению. Прослушка в конспиративной квартире, золотой унитаз и сумки с деньгами. Удастся ли киевским властям спасти своё положение или режиму Зеленского конец? – читайте в материале «Радио 1».
Месть за Чернышова: попытки Зеленского лишить НАБУ и САП независимости
В июле 2025 года Владимир Зеленский в спешке подписал закон, отменяющий независимость двух крупнейших антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). После этого в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе прошли митинги против решения властей, которые расценили как полную ликвидацию в стране структур, занимающихся решением вопросов взяток.
Как писал в тот период журнал Economist, причиной такого скорого принятия законопроекта могло послужить расследование НАБУ в отношении коммерческих операций ближайшего окружения из администрации Зеленского. Известно, что в течение года детективы прослушивали телефонные разговоры и следили за конспиративной квартирой, в которой часто появлялись глава киевского режима и люди из его окружения. Владел недвижимостью близкий бизнес-партнёр Зеленского Тимур Миндич, с которым он познакомился ещё до политической карьеры через опального олигарха Игоря Коломойского*. В квартире обнаружили золотой унитаз и сумки с деньгами.
Евросоюз, в свою очередь, оказывал на Зеленского давление, чтобы он остановился, и предупреждал, что принятие этого закона окажет негативное влияние на ход переговоров о вступлении страны в объединение.
Также расследование против НАБУ провела Служба безопасности Украины (СБУ). Обыски прошли в разных регионах страны. Бюро подозревают в госизмене, связях с Россией и коррупции. Однако в ведомстве подчеркнули, что их проводили без необходимого постановления суда. Отмечалось, что расследование в отношении НАБУ стало ответом режима Зеленского на дело против бывшего министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции.
Наездом Зеленского на НАБУ и САП воспользовалась оппозиция, в том числе партия бывшего президента Украины Петра Порошенко* «Европейская солидарность». Именно с их подачи в крупных городах страны вспыхнули протестные митинги. Целью давления стала попытка обнулить Зеленского, чтобы отменить его чрезвычайные полномочия или вовсе объявить об отставке.
На фоне массовых недовольств Зеленский с той же спешкой подготовил новый закон о возвращении независимости антикоррупционным ведомствам. Через Верховную раду закон удалось протолкнуть, но с большим трудом, поскольку нечистые на руку депутаты сразу поняли, что силовики-антикоррупционеры начнут мстить.
В общем-то первые шаги в этом деле уже начались. Детективы НАБУ не отступили и совместно с правоохранителями из Германии провели обыски в доме экс-зампреда офиса президента Украины Ростислава Шурмы, который в кабинете Зеленского отвечал за всю экономику страны.
Суть обвинений
Слухи о масштабной коррупционной схеме в украинской энергетической сфере, связанной с госкомпанией «Энергоатом», ходили давно. Теперь они приобрели документальное подтверждение. 10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении крупной операции, получившей название «Мидас». По данным ведомств, в ходе проверки раскрыли организованную группу, присвоившую порядка 100 миллионов долларов. Уже на следующий день восьми фигурантам схемы предъявили официальные обвинения.
Среди подозреваемых оказались бизнесмен Тимур Миндич, глава Минюста Герман Галущенко (до июля 2025 года руководил Минэнерго), а также бывший вице-премьер Алексей Чернышов. По версии антикоррупционных органов, они организовали систему обязательных откатов от партнёров «Энергоатома» в размере 10–15 %, а полученные средства выводили через специальный офис в центре Киева или переводили за рубеж. Ключевым доказательством стали записи телефонных разговоров – около тысячи часов прослушки. В итоге задержали пятерых фигурантов, но сам Миндич и его финансист Александр Цукерман успели покинуть Украину и вылетели в Израиль буквально за несколько часов до обысков.
11–12 ноября последовали кадровые решения. Правительство отправило в отставку наблюдательный совет «Энергоатома», отстранило Германа Галущенко от должности министра юстиции, а министр энергетики Светлана Гринчук сама подала заявление. Последняя также фигурирует в деле, поскольку, по версии САП, находилась в личных отношениях с Галущенко.
Открытым остаётся главный вопрос: насколько глубоко в этой коррупционной схеме замешан сам Зеленский. На Украине не раз звучало мнение, что Миндич едва ли мог провернуть столь масштабные операции без согласования с главой киевского режима. Тем более, среди не рассекреченных записей НАБУ якобы есть и голос Зеленского.
После скандала вокруг «Энергоатома» Владимир Зеленский публично дистанцировался от своих соратников и заявил о поддержке действий антикоррупционных органов. 12 ноября он потребовал увольнения Галущенко и Гринчук и объявил о подготовке санкций СНБО против Миндича и Цукермана.
Операцию НАБУ фактически поддержали и западные партнёры Украины. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что на встрече глав МИД G7 в Канаде украинской стороне чётко дали понять, что без реальной борьбы с коррупцией дальнейшая помощь стране будет под угрозой.
Российская сторона также отреагировала на происходящее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ЕС и США всё лучше понимают, что значительная часть выделяемых Киеву средств «расходится по карманам». При этом дело «Энергоатома», судя по всему, является лишь частью более обширной схемы. НАБУ и САП намекнули, что та же группа участвовала и в хищениях средств, предназначенных для закупки вооружений. Конкретные детали пока не раскрываются, но подчёркивается, что Миндич имел влияние не только на Галущенко, но и на министра обороны Рустема Умерова.
Интерес вызвал и внезапный вылет Умерова в Стамбул. Хотя он заявил, что отправился на переговоры об обмене пленными, отсутствие предварительных анонсов породило слухи о возможном бегстве. Министр это опроверг, а также сообщил, что его контакты с Миндичем ограничивались обсуждением заказа бронежилетов, от которого позже отказались из-за несоответствия продукции требованиям.
Мнение экспертов
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя вспыхнувший на Украине коррупционный скандал, заявил, что он крайне выгоден президенту США Дональду Трампу.
«Трамп во время избирательной кампании говорил открыто, что налогоплательщики отправляют деньги на Украину, украинские коррупционеры делятся с Хантером Байденом, а тот с (экс-президентом США Джозефом – прим. ред.) Байденом. То есть цепочку такую показал. И это подтверждается другими источниками. Я думаю, что раз этим занимается ФБР, то реально получить доказательства, что многие лидеры, и (Нэнси – прим. ред.) Пелоси, и Байден, и тот же (Барак – прим. ред.) Обама, и (Хиллари – прим. ред.) Клинтон получали деньги с Украины в качестве благодарности, то Трамп может похоронить демократическую партию с её лидерами. И для него это очень важно», – отметил экс-нардеп.
По словам Олейника, не последнюю роль в этой истории играет Коломойский*.
«В том числе, например, тот же Коломойский*, в отношении которого во времена демократов было возбуждено уголовное дело, он точно тут в игре. И поэтому для него очень важна не столько месть Зеленскому, потому что он же его породил, а сколько подыграть Трампу и может получить какие-то преференции, чтоб благодарность за содействие, изобличение демократов. Есть такое понятие в юриспруденции, как сделка со следствием. Если ты даешь показания, то ты будешь получать какие-то преференции, если эти показания на более крупную рыбу. Вот я думаю, что сейчас и на Ермака уже пойдут показания, и на Зеленского. А он вынужден будет, спасая свою шкуру, давать, вероятно, показания на тех, кому отправляли деньги американских налогоплательщиков, конкретно в Соединенных Штатах Америки», – добавил Олейник.
В свою очередь бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что коррупционный скандал нанёс серьёзный политический удар по Евросоюзу, однако руководство объединения старается «не видеть его в упор».
«Для ЕС, которого США толкают на войну с Россией, дело Миндича – серьезный политический удар. Ведь это Трамп может сказать своим избирателям, что он коррупционера Зеленского не финансирует, а вот ЕС надо как-то объяснять, куда и зачем они отправляют всё больше денег... Но руководство Евросоюза коррупционный скандал старается не видеть в упор», – подчеркнул эксперт.
В России же, напротив, считают, что крупномасштабная коррупция на Украине была бы невозможна без прикрытия со стороны США и Евросоюза. Такую версию выдвинул политолог, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Никаких фантазий нет. Коломойский* очень хорошо знает этих людей. Это в прошлом его мелкие наемные сотрудники, включая Зеленского. Он примерно понимает и управленческий потенциал каждого из этих персонажей, и элитный расклад. На мой взгляд, крупномасштабная коррупция на Украине была бы невозможна без прикрытия со стороны определенных лиц и в руководстве Соединенных Штатов Америки, и в руководстве Великобритании и Евросоюза», – сообщил Минченко.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич убеждён, что коррупционный скандал на Украине пошёл не по тому плану, на который изначально рассчитывал Владимир Зеленский.
По его словам, изначально предполагалось, что скандал отвлечёт внимание от главы киевского режима.
«Самое интересное, судя по всему, возможно, скандал с коррупцией на Украине начинался как операция отвлечения внимания, как "отстирывание" Зеленского от того, что он к этой коррупции не имеет отношения, что это его там окружение, которое он сейчас, условно говоря, зачистит. Значит, и сам-то по себе он классный парень, но всё идёт вообще далеко не по сценарию», – считает Клинцевич.
На Западе мнение о разворачивающихся на Украине событиях разделилось. Британская газета The Telegraph написала, что на фоне коррупционного конфликта в ВСУ наблюдается самый низкий с начала СВО моральный дух.
«В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух, похоже, находится на самом низком уровне», — утверждается в статье.
При этом министр экономики Дании Стефани Луз и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляют, что поддержка Украины останется неизменной.
«По-прежнему очень важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине. Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, укреплять в том числе борьбу с коррупцией… Но не должно быть никаких сомнений в том, что Украина пользуется сильной европейской поддержкой», – сказала Луз.
А, по мнению Столтенберга, правильной реакцией на скандал должно стать не уменьшение объёмов помощи Украине, а продолжение оказания «существенной экономической и военной поддержки и содействие в борьбе с коррупцией».
Чем скандал грозит режиму Зеленского
Следственные органы опубликовали внушительный массив доказательств, подтверждающих получение откатов высокопоставленными украинскими чиновниками при реализации проектов по укреплению энергетических объектов, предназначенных для защиты электростанций от российских ракетных ударов.
Как сообщалось выше, сейчас Зеленский всеми способами пытается спасти своё положение. Он уже потребовал отставки Галущенко и Гринчук, ввёл санкции против Миндича, а правительство досрочно распустило наблюдательный совет «Энергоатома». Премьер-министр Юлия Свириденко распорядилась инициировать масштабную проверку всех государственных компаний, связанных с энергетикой и обороной.
Украинские СМИ прогнозируют, что это лишь начало, и вскоре общественности представят новые материалы, затрагивающие других людей из ближайшего окружения главы киевского режима.
Также предполагается, что европейские партнёры могут потребовать от Киева целый пакет жёстких мер: арест ключевых фигурантов дела, разработку новой антикоррупционной программы, замену руководства госкомпаний через открытые конкурсы и введение системы прозрачного управления. Ещё они могут настоять на обновлении руководства силовых органов, таможни и налоговой службы с правом решающего голоса для международных экспертов.
Однако обсуждается и значительно более жёсткий сценарий. По нему европейцы могут инициировать полную перезагрузку правительства с заменой нынешней команды на фигуры, «понятные и приемлемые» для Запада, а также настаивать на отставке влиятельного главы Офиса главы киевского режима Андрея Ермака.