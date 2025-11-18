18 ноября 2025, 15:44

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине вспыхнул крупнейший коррупционный скандал. Независимые организации НАБУ и САП, финансируемые Западом, объявили войну Зеленскому и его окружению. Прослушка в конспиративной квартире, золотой унитаз и сумки с деньгами. Удастся ли киевским властям спасти своё положение или режиму Зеленского конец? – читайте в материале «Радио 1».





Содержание Месть за Чернышова: попытки Зеленского лишить НАБУ и САП независимости Суть обвинений Мнение экспертов Чем скандал грозит режиму Зеленского

Месть за Чернышова: попытки Зеленского лишить НАБУ и САП независимости

Фото: iStock/Atstock Productions

Пётр Порошенко* (фото: РИА Новости/Стрингер)



Суть обвинений

Фото: iStock/krblokhin

Рустем Умеров

Мнение экспертов

«Трамп во время избирательной кампании говорил открыто, что налогоплательщики отправляют деньги на Украину, украинские коррупционеры делятся с Хантером Байденом, а тот с (экс-президентом США Джозефом – прим. ред.) Байденом. То есть цепочку такую показал. И это подтверждается другими источниками. Я думаю, что раз этим занимается ФБР, то реально получить доказательства, что многие лидеры, и (Нэнси – прим. ред.) Пелоси, и Байден, и тот же (Барак – прим. ред.) Обама, и (Хиллари – прим. ред.) Клинтон получали деньги с Украины в качестве благодарности, то Трамп может похоронить демократическую партию с её лидерами. И для него это очень важно», – отметил экс-нардеп.

Игорь Коломойский* (фото: РИА Новости/Стрингер)

«В том числе, например, тот же Коломойский*, в отношении которого во времена демократов было возбуждено уголовное дело, он точно тут в игре. И поэтому для него очень важна не столько месть Зеленскому, потому что он же его породил, а сколько подыграть Трампу и может получить какие-то преференции, чтоб благодарность за содействие, изобличение демократов. Есть такое понятие в юриспруденции, как сделка со следствием. Если ты даешь показания, то ты будешь получать какие-то преференции, если эти показания на более крупную рыбу. Вот я думаю, что сейчас и на Ермака уже пойдут показания, и на Зеленского. А он вынужден будет, спасая свою шкуру, давать, вероятно, показания на тех, кому отправляли деньги американских налогоплательщиков, конкретно в Соединенных Штатах Америки», – добавил Олейник.

«Для ЕС, которого США толкают на войну с Россией, дело Миндича – серьезный политический удар. Ведь это Трамп может сказать своим избирателям, что он коррупционера Зеленского не финансирует, а вот ЕС надо как-то объяснять, куда и зачем они отправляют всё больше денег... Но руководство Евросоюза коррупционный скандал старается не видеть в упор», – подчеркнул эксперт.

Фото: iStock/Photoboyko



«Никаких фантазий нет. Коломойский* очень хорошо знает этих людей. Это в прошлом его мелкие наемные сотрудники, включая Зеленского. Он примерно понимает и управленческий потенциал каждого из этих персонажей, и элитный расклад. На мой взгляд, крупномасштабная коррупция на Украине была бы невозможна без прикрытия со стороны определенных лиц и в руководстве Соединенных Штатов Америки, и в руководстве Великобритании и Евросоюза», – сообщил Минченко.

Владимир Зеленский

«Самое интересное, судя по всему, возможно, скандал с коррупцией на Украине начинался как операция отвлечения внимания, как "отстирывание" Зеленского от того, что он к этой коррупции не имеет отношения, что это его там окружение, которое он сейчас, условно говоря, зачистит. Значит, и сам-то по себе он классный парень, но всё идёт вообще далеко не по сценарию», – считает Клинцевич.

«В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух, похоже, находится на самом низком уровне», — утверждается в статье.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

«По-прежнему очень важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине. Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, укреплять в том числе борьбу с коррупцией… Но не должно быть никаких сомнений в том, что Украина пользуется сильной европейской поддержкой», – сказала Луз.

Чем скандал грозит режиму Зеленского