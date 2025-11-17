17 ноября 2025, 12:43

Медведчук: режим Зеленского сложно свергнуть, потому что он «зачистил» Украину

Владимир Зеленский

Свержение власти в Киеве маловероятно поскольку режим провел «зачистку» страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на политика Виктора Медведчука.