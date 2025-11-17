Медведчук пояснил, почему сложно свергнуть режим Зеленского
Свержение власти в Киеве маловероятно поскольку режим провел «зачистку» страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на политика Виктора Медведчука.
Он объяснил, что для смены курса нужны организованные общественные и политические силы, которые могли бы возглавить процесс и обеспечить его.
Медведчук напомнил, что киевские власти закрыли 11 партий, в том числе «Оппозиционную платформу — За Жизнь», которая по его словам заняла второе место на парламентских выборах 2019 года и первое на местных выборах 2020 года.
По его словам, репрессиям подвергались священники, журналисты и общественники.
