В Раде окрестили позором правление банды Зеленского

18 ноября 2025, 05:22

Депутат Рады Костенко призвал Зеленского к ответу за коррупцию на Украине

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не сможет скрыться от последствий коррупционного скандала на Украине, к которому он сам может быть причастен. С таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.





По его словам, попытка замолчать проблему ни к чему хорошему не приведет. Скандал затронул не только политиков, но и высшие эшелоны власти и правительство, включая ближайших союзников Зеленского.



«Мы видим, как у нас вообще происходит управление страной. Это очень жалко и очень позорно», — заявил Костенко.