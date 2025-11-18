В Раде окрестили позором правление банды Зеленского
Депутат Рады Костенко призвал Зеленского к ответу за коррупцию на Украине
Владимир Зеленский не сможет скрыться от последствий коррупционного скандала на Украине, к которому он сам может быть причастен. С таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
По его словам, попытка замолчать проблему ни к чему хорошему не приведет. Скандал затронул не только политиков, но и высшие эшелоны власти и правительство, включая ближайших союзников Зеленского.
«Мы видим, как у нас вообще происходит управление страной. Это очень жалко и очень позорно», — заявил Костенко.Ранее телеканал Fox News сообщил, что глава киевского режима знал о различных схемах хищения средств и лично одобрял их, а разгоревшийся скандал сильно подорвал доверие к верхушке власти.