Бизнес в Дубае, суд с бывшей женой и тюремное заключение: Павлу Мамаеву 37 лет. Самые громкие скандалы футболиста
17 сентября 2025 года Павел Мамаев отмечает 37-летие. Его имя знакомо не только футбольным болельщикам: громкие скандалы, бракоразводные процессы и участие в реалити-шоу сделали экс-хавбека постоянным героем новостей. Поробнее о жизни футболиста расскажет «Радио 1».
Биография Павла Мамаева: детство и становление в футболеБудущий полузащитник сборной России родился 17 сентября 1988 года в посёлке Шишкин Лес Московской области. С ранних лет Павел жил футболом — вместе с отцом посещал матчи. Вскоре родители отдали его в спортивный интернат «ФШМ», в котором он провел несколько лет. Отец Константин Мамаев в прошлом занимался культуризмом, позднее работал в органах по борьбе с наркотиками, а затем занялся карьерой сына. Мама будущего футболиста сосредоточилась на семье.
Первые шаги в профессиональном футболеВ июне 2005 года, в возрасте 16 лет, Мамаев дебютировал за «Торпедо» в матче против «Спартака». Спустя два года полузащитник перешёл в ЦСКА, где выступал до 2011-го. Конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким стал причиной его перевода в молодёжный состав.
«Краснодар» и аренда
В 2013 году футболист подписал контракт с «Краснодаром», где его зарплата составляла €1,4 млн в год. В клубе он закрепился в основе и стал ключевым игроком, но скандалы вокруг личной жизни и дисциплины постепенно затмили спортивные достижения.
«Ростов» и завершение карьеры
После выхода из тюрьмы в 2019 году Мамаев подписал контракт с «Ростовом». В официальных матчах дебютировал в марте 2020 года против ЦСКА и даже забил гол. Однако травмы мешали ему регулярно выходить на поле. В конце 2021 года он перешёл в «Химки», но сыграл там всего один матч. В феврале 2023 года официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
Сборная России
Первый вызов в национальную команду Мамаев получил в 2009 году. Дебютировал за сборную лишь в ноябре 2010-го в товарищеском матче против Бельгии. В составе сборной участвовал в чемпионате Европы-2016, но Россия тогда не вышла из группы.
Скандалы Павла Мамаева: от Монако до «Кофемании»Имя Мамаева не раз оказывалось в эпицентре громких историй. В 2016 году Мамаев и Александр Кокорин оказались в центре скандала после вечеринки в Монте-Карло. Под гимн России футболисты заказывали элитное шампанское на сумму €250 тыс., что вызвало резонанс в обществе. «Краснодар» наказал игрока переводом в молодёжный состав и штрафом.
Осенью 2018 года Мамаев и Кокорин избили двух мужчин в московском кафе, одним из которых оказался чиновник Минпромторга Денис Пак. Тогда же полузащитника обвинили в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Суд приговорил футболистов к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.
В колонии Павел работал в швейном цехе. Его зарплата тогда составляла 11 тысяч до вычета всех налогов. Кроме того, Мамаев занимался резьбой по дереву и участвовал в товарищеских матчах. В сентябре 2019 года его освободили условно-досрочно. Позднее его обвинение по статье «Хулиганство» переквалифицировали в «Побои».
Академия в ДубаеВ 2023 году Павел вместе с Фёдором Смоловым открыл футбольную академию в Дубае. Такое решение вызвало критику: многие посчитали, что развивать детский спорт нужно в России.
«Объяснение этому банальное — конкуренция. Считаю, что в нашей стране очень высокая конкуренция среди профессиональных футбольных академий. ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Краснодар", "Динамо", "Чертаново" — это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы? Но в Дубае мы строим свою дорогу», — рассказал Павел Мамаев в комментарии «Матч-ТВ».По словам спортсмена, воспитанники академии смогут ездить на стажировки в европейские клубы, а лучшие из них — попадать в профессиональные команды, включая российские.
Реалити-шоу и медийная карьераВесной 2023 года Мамаев принял участие в реалити «Выжить в Дубае». В проекте звёзды противостояли «народной» команде в условиях роскошных отелей и суровой пустыни. Павел стал капитаном своей команды, вышел в финал и выиграл главный приз — 10 млн рублей, из которых большую часть направил на благотворительность.
В январе 2025 года экс-футболист появился в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» на ТНТ. Несмотря на успешные испытания, победу он уступил певцу Торнике Квитатиани. Весной того же года Мамаев объявил о получении тренерской лицензии категории «А + В».
Личная жизнь Павла Мамаева и громкие разводы
Первые отношения: роман с Юлией Евтух
Будущий футболист сборной России впервые оказался в центре внимания прессы не только благодаря карьере, но и личной жизни. В 2006 году Павел познакомился с Юлией Евтух в одном из клубов Москвы. Пара жила в гражданском браке, и в СМИ долгое время ходили слухи, что у них есть общая дочь Евгения. Однако сама Евтух опровергла эту информацию.
Отношения разладились из-за постоянных конфликтов, измен и грубого поведения со стороны спортсмена. В итоге пара рассталась.
Брак с Аланой Мамаевой и громкий развод
В 2013 году Павел женился на модели Алане Хубецовой. Для девушки это был второй брак: от первого союза у нее остался сын Алекс. В браке с Мамаевым родилась дочь Алиса. Павел обещал усыновить Алекса, однако официально этого так и не сделал. Семья не раз оказывалась в центре скандалов. Алана в интервью заявляла о его многочисленных изменах, в том числе о романе с Викторией Боней, однако телеведущая назвала Алану «психически нездоровым человеком» и опровергла эти слухи.
В 2021 году модель публично обвинила мужа в связи с испанкой Ирен Гарсией Морено, предоставив документы и номер телефона девушки. В ответ Ирен обратилась к адвокатам.
Развод пары сопровождался чередой судебных тяжб:
- алименты: сначала 12 тыс. рублей в месяц, позже — 30 тыс., затем 1/6 от доходов;
- споры о встречах с дочерью: Павел добивался права видеться с Алисой через суд;
- имущественные разбирательства: экс-супруги делили квартиры, автомобили и парковочные места.
Союз с Надеждой Санько
Особый резонанс вызвал следующий брак футболиста. Новая возлюбленная — блогер и бывшая подруга Аланы — Надежда Санько. Именно она ранее рекомендовала Мамаевой адвоката. Узнав о романе Павла и Надежды, Алана назвала это предательством. В соцсетях между женщинами разгорелась перепалка. В декабре 2021 года Санько опубликовала фото с обручальным кольцом, а уже в январе 2022-го пара сыграла свадьбу. Весной стало известно, что Надежда беременна. В июне родился сын Тимофей, крестными которого стали футболист Федор Смолов и блогер Ольга Рябова.
В августе 2024 года у пары появился еще один сын, которого назвали в честь отца — Павлом. На этот раз футболист присутствовал на родах, несмотря на возражения супруги.
Павел Мамаев сегодняВ сентябре 2025 года Павел и Надежда появились в новом реалити-шоу «Ставка на любовь», где звездные пары проверяют свои чувства в экстремальных условиях.
