Филипп Киркоров о падении на сцене: «В этом весь я»

17 сентября 2025, 12:13

Киркоров вспомнил, как серьезно повредил колено при падении на «Новой волне»

Филипп Киркоров (Кадр из видео: Инстаграм*/fkirkorov)

Филипп Киркоров заявил, что сейчас его состояние в норме. Слова народного артиста России передает ТАСС.





Поп-король вспомнил, как ощущал себя 21 августа при падении с лестницы на открытии фестиваля «Новая волна». Он признался, что серьезно повредил колено, но это не помешало его выступлению.

«Коленка, конечно, была в тяжелом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся. «Лопни, но держи фасон», — учила меня Людмила Гурченко», — поделился певец.

«Но ничего… Значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров», — резюмировал он.