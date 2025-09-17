Филипп Киркоров о падении на сцене: «В этом весь я»
Киркоров вспомнил, как серьезно повредил колено при падении на «Новой волне»
Филипп Киркоров заявил, что сейчас его состояние в норме. Слова народного артиста России передает ТАСС.
Поп-король вспомнил, как ощущал себя 21 августа при падении с лестницы на открытии фестиваля «Новая волна». Он признался, что серьезно повредил колено, но это не помешало его выступлению.
«Коленка, конечно, была в тяжелом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся. «Лопни, но держи фасон», — учила меня Людмила Гурченко», — поделился певец.В момент падения он не почувствовал боли — и только после того, как вышел со сцены, начал хромать. Причиной произошедшего исполнитель назвал недостаток времени на репетиции.
«Но ничего… Значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров», — резюмировал он.Ранее Филипп Киркоров обратился к критикам в социальных сетях, опубликовав в своем блоге видео с необычным визуальным эффектом.
*Запрещен в РФ