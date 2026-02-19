Брат из России, бурная личная жизнь и запрещенные вещества: чем шокирует состоятельный теннисист Янник Синнер без образования?
Итальянский теннисист Янник Синнер стал настоящим открытием сезона 2023 года, завоевав 4 титула и доставив немало хлопот фаворитам на турнирах Большого шлема. Этот молодой спортсмен демонстрирует отличную скорость передвижения по корту, заставляя соперников постоянно перемещаться. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьЯнник Синнер появился на свет 16 августа 2001 года в Сесто, небольшом городке на севере Италии, в провинции Больцано. Его родители — немцы. Отец Ханспетер работал поваром в ресторане, где и встретил свою будущую жену Сиглинду, официантку. Семья долго ждала появления Янника, так как у них не получалось забеременеть. За два года до его рождения они решили усыновить мальчика из России по имени Марк. Братья увлеклись горнолыжным спортом и даже выступали в гигантском слаломе, но затем выбрали разные пути. Янник начал заниматься теннисом в 13 лет.
В 2014 году он покинул родной город, так как в Больцано не было возможностей для роста. Тренером Янника стал Риккардо Пьятти, известный итальянский специалист, который работал с такими звездами, как Новак Джокович и Ришар Гаске. Несмотря на расстояние, юноша оставался на связи с семьей. В одном из интервью он рассказал, как после поражения позвонил маме в поисках поддержки, но она сказала, что занята работой и не может его выслушать.
Янник Синнер в теннисеВ 2014 году он дебютировал на турнире для юношей в Хорватии. В 19 лет молодой итальянец впервые сыграл на турнире Большого шлема в США, но вылетел в первом раунде. Специалисты сразу отметили его скорость и характер — Янник цеплялся за каждый гейм. Парень много тренировался и уделял внимание набору мышечной массы (рост — 188 см, вес — 76 кг). По его словам, он часами работал в зале, чтобы улучшить силу ударов и укрепить тело:
«Когда-то мне было нечего терять, я выходил на корт и думал только о том, что буду бить изо всех сил. Но теперь соперники меня знают, и такой подход уже не сработает», — делился спортсмен.
Скоро результаты начали появляться. В 2022 году о Яннике заговорили после его матча с Джоковичем на Уимблдоне. Он вел в счете, но в итоге проиграл. Серб признался, что ему было тяжело противостоять кроссам Синнера. Юноша значительно улучшил прием и обводящие удары, не боялся рисковать на брейк-пойнтах. Итальянец заслужил хорошую репутацию среди соперников. Его хвалят за универсальность и терпение на корте. Тренер Риккардо Пьятти научил его играть вторым номером и ждать ошибок противника. Юноша также посещал курсы психологической поддержки, что помогло ему лучше справляться с эмоциями во время матчей.
В 2023 году Синнер впервые выиграл турнир серии «Мастерс», одолев австралийца Алекса де Минора в финале без особых проблем. Затем он успешно стартовал на Открытом чемпионате США, но был остановлен Александром Зверевым. В октябре Янник завоевал свой 10-й титул в Вене, обыграв сначала Андрея Рублева, а затем Даниила Медведева. Его агрессивный стиль вывел россиянина из равновесия, и тот допустил много ошибок. Один из геймов длился целых 20 минут. Благодаря этой серии побед спортсмен отобрался на Итоговый чемпионат ATP в Турине. Он уверенно выиграл свой первый матч против греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счетом 2:0 (6:4, 6:4). Синнер дошел до финала турнира, где уступил Джоковичу. После поражения он пообещал сделать выводы и активно тренироваться в межсезонье. Реванш у Новака Яннику удалось взять уже в январе 2024 года на Australian Open. В полуфинале он одолел серба в четырех сетах и вышел в свой первый финал «Большого шлема», где обыграл Даниила Медведева и стал обладателем первого титула «Большого шлема» в карьере. Следом парень выиграл ATP 500 в Роттердаме, обыграв Алекса де Минора в финале. Он также впервые попал в топ-3 рейтинга.
На «Мастерс» в Майами Синнер снова показал отличный результат, победив Григора Димитрова в финале и заняв вторую строчку в рейтинге ATP. На «Ролан Гаррос» Янник стартовал удачно, дойдя до четвертьфинала, где снова встретился с Димитровым. В полуфинале он не смог одолеть испанца Карлоса Алькараса из-за травмы бедра. Несмотря на это, впервые возглавил рейтинг ATP.
В конце июня мужчина, став лидером мирового рейтинга, одержал победу на турнире ATP 500 в Галле, обыграв в финале поляка Хуберта Хуркача. На Уимблдоне итальянец дошел до четвертьфинала, где встретился с Даниилом Медведевым. Во время матча у него закружилась голова, и он был вынужден взять медицинский тайм-аут.
С Олимпиады в Париже Синнер снялся всего за несколько дней до ее старта. Врачи диагностировали у него тонзиллит. В августе Янник восстановился и принял участие в турнире «Мастерс» в Цинциннати. Он уверенно дошел до финала и одолел американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:6, 6:2. Это стал уже третий «Мастерс» в его карьере. В августе парень решил прекратить сотрудничество с тренером Умберто Феррарой и физиотерапевтом Джакомо Нальди. Он обвинил последнего в том, что через массаж в его организм попало запрещенное вещество — клостебол. Хотя Синнера не дисквалифицировали, у него отняли 400 рейтинговых очков.
На US Open он снова встретился с Даниилом Медведевым в четвертьфинале и смог взять реванш, выиграв матч со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. В полуфинале Янник одолел британца Джека Дрэйпера, а в финале столкнулся с американцем Тейлором Фритцем и выиграл в трех сетах (6:3, 6:4, 7:5). Это был его второй титул «Большого шлема». В октябре Синнер вышел в финал ATP 500 в Пекине, где снова встретился с Карлосом Алькарасом и уступил. На «Мастерс» в Шанхае он добрался до финала и одержал победу над Новаком Джоковичем (7:6, 6:3). Однако вскоре после этого он заболел и снялся с «Мастерса» в Париже из-за вируса. На Итоговом турнире Янник начал с победы над австралийцем Алексом де Минором. Затем он обыграл Тэйлора Фритца со счетом 6:4, 6:4. Итальянец легко справился с Даниилом Медведевым и Каспером Руудом. В финале он снова встретился с Тэйлором Фритцем и не оставил ему шансов, выиграв со счетом 6:4, 6:4. Этот трофей стал для Синнера 18-м в карьере и первым на Итоговом турнире. Сезон мужчина завершил на высокой ноте, победив Таллона Грикспура из Нидерландов в финале Кубка Дэвиса и помогая сборной Италии защитить титул чемпиона.
В январе 2025 года Янник Синнер уверенно дошел до четвертьфинала Australian Open, где в трех сетах одолел австралийца Алекса де Минора. Затем в полуфинале он справился с американцем Беном Шелтоном. В финале итальянец встретился с немцем Александром Зверевым и выиграл со счетом 6:3, 7:6, 6:3, став двукратным чемпионом турнира. Однако в феврале WADA объявила о трехмесячной дисквалификации Синнера из-за положительного теста на допинг. Во время отстранения Янник основал фонд Jannik Sinner Foundation, который помогает детям заниматься спортом.
С тренировками он вернулся в апреле. Его первое соревнование после дисквалификации началось 7 мая в Риме, где он дошел до финала, но проиграл Карлосу Алькарасу. Позже они встретились снова на «Ролан Гарросе», этот матч стал самым продолжительным финалом в истории турнира — 5 часов 29 минут. Затем Синнер сыграл в Галле, но остановился на стадии четвертьфинала. На Уимблдоне он выбил Джоковича в полуфинале и встретился с Алькарасом, одержав победу со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. В конце июля Янник отметил 60-ю неделю на первом месте в мировом рейтинге. В августе он вышел в финал турнира «Мастерс» в Цинциннати, но не смог завершить матч из-за плохого самочувствия. На US Open Янник снова добрался до финала, став первым теннисистом, который преодолел отметку в 300 побед за карьеру. Однако Алькарас снова оказался сильнее. В Пекине Синнер встретился с американцем Ларнером Тьеном и выиграл финал со счетом 6:2, 6:2, добавив еще один трофей к своей коллекции.
Личная жизнь Янника СиннераМужчина проводит много времени в Монте-Карло. У него есть контракты с известными брендами, и он неплохо зарабатывает для молодого человека из Северной Италии. В интервью подчеркивает, что выбрал спорт не ради роскоши или славы. Теннис приносит ему как радость, так и разочарование. Янник говорит, что его интересует не деньги, а сам процесс. Спортсмен не любит делиться подробностями своей личной жизни. В одном из интервью он отметил, что не стоит обращать внимание на его соцсети — там не будет фото с помолвки или семейных снимков. В 2020 году Янник начал встречаться с моделью Марией Брачини, а в мае 2024 года появились слухи о его романе с Анной Калинской. Их отношения развивались быстро, и в октябре он сделал ей предложение, на которое она ответила «да». Однако осенью пара перестала появляться вместе, а Анна отписалась от Янника в соцсетях. Весной 2025 года его заметили с русской моделью Ларой Лието, но теннисист быстро опроверг эти слухи. В октябре он объявил о новых отношениях с датской моделью Лайлой Хасанович.
Кроме того, Янник занимается благотворительностью и жертвует часть своих гонораров на помощь фондам, которые борются с психическими заболеваниями у пожилых людей. Из-за карьеры в спорте ему пришлось приостановить учебу, но он планирует получить высшее образование в будущем.