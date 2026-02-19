Звезда «Слова пацана» раскрыл неожиданную причину своих расставаний с девушками

19 февраля 2026, 15:13

Вячеслав Копейкин связал расставания с девушками с нежеланием причинять им боль

Вячеслав Копейкин (Фото: Instagram* @slava.kopeykin)

Актёр Вячеслав Копейкин, известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана», рассказал о причинах расставаний с девушками.





В интервью «Москве 24» Вячеслав заявил, что он старался тянуть с разрывом до последнего, надеясь на исправление ситуации, даже когда понимал, что отношения себя изжили.

«В моём опыте в основном бросали меня — по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз», — отметил актёр.

«Тащишь (чемодан. — прим. ред.) в надежде, что всё исправится. А у него уже и колеса не работают, и вообще нужно давно другой чемодан купить», — заявил артист.