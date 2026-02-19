Звезда «Слова пацана» раскрыл неожиданную причину своих расставаний с девушками
Вячеслав Копейкин связал расставания с девушками с нежеланием причинять им боль
Актёр Вячеслав Копейкин, известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана», рассказал о причинах расставаний с девушками.
В интервью «Москве 24» Вячеслав заявил, что он старался тянуть с разрывом до последнего, надеясь на исправление ситуации, даже когда понимал, что отношения себя изжили.
«В моём опыте в основном бросали меня — по причине того, что я никогда не хотел делать больно как раз», — отметил актёр.Копейкин ожидал, что решение о прекращении отношений примет другой человек, чтобы самому «не быть плохим». Свою модель поведения в таких ситуациях он описал метафорой о чемодане.
«Тащишь (чемодан. — прим. ред.) в надежде, что всё исправится. А у него уже и колеса не работают, и вообще нужно давно другой чемодан купить», — заявил артист.Ранее Слава Копейкин поделился впечатлениями от работы с Виктором Сухоруковым.