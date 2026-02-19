Онкобольная Маргарита Симоньян показала «хибару», в которой жила в Краснодаре

19 февраля 2026, 14:24

Маргарита Симоньян посетила дом детства в Краснодаре и поделилась фотографиями

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посетила Краснодар. В личном блоге она показала места, связанные с её биографией.





Симоньян приехала в Краснодар на мероприятия к 83-й годовщине освобождения города. Мэр Евгений Наумов вручил ей медаль «За заслуги» и присвоил звание почётного гражданина.



Во время визита журналистка зашла в здание, где располагался её первый офис, а затем отправилась в родной дом. Внутри Маргарита сделала фотографию, на которой запечатлела себя в одной из комнат.

«В Краснодаре зашла в хибару, где я выросла», — подписала она снимок.