Онкобольная Маргарита Симоньян показала «хибару», в которой жила в Краснодаре
Маргарита Симоньян посетила дом детства в Краснодаре и поделилась фотографиями
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян посетила Краснодар. В личном блоге она показала места, связанные с её биографией.
Симоньян приехала в Краснодар на мероприятия к 83-й годовщине освобождения города. Мэр Евгений Наумов вручил ей медаль «За заслуги» и присвоил звание почётного гражданина.
Во время визита журналистка зашла в здание, где располагался её первый офис, а затем отправилась в родной дом. Внутри Маргарита сделала фотографию, на которой запечатлела себя в одной из комнат.
«В Краснодаре зашла в хибару, где я выросла», — подписала она снимок.На снимке видна старая мебель и обои, отошедшие от стен. Симоньян позировала без парика, в чёрной толстовке, жилетке, брюках и обуви на толстой подошве. Она смотрела вдаль и улыбалась. Подписчики назвали кадр трогательным и похвалили её внешность. Они призвали её не носить парики и отметили, что такой образ ей идёт.