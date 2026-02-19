Агата Муцениеце предстала перед поклонниками с новым имиджем
Актриса Агата Муцениеце опубликовала в своём блоге короткое видео, в котором предстала перед поклонниками с новым имиджем.
В ролике Агата демонстрирует нежный, но в то же время эффектный макияж и свежую укладку. Следует отметить, что в последние недели артистка всё чаще радует подписчиков яркими образами и выходит на связь в приподнятом настроении.
В начале декабря актриса стала мамой в третий раз, и сейчас она постепенно возвращается к активной социальной и профессиональной жизни. Помимо съёмок и публичных мероприятий, Муцениеце уже возобновила тренировки и активно занимается спортом, делясь с аудиторией своими успехами.
