Агата Муцениеце предстала перед поклонниками с новым имиджем

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в своём блоге короткое видео, в котором предстала перед поклонниками с новым имиджем.



В ролике Агата демонстрирует нежный, но в то же время эффектный макияж и свежую укладку. Следует отметить, что в последние недели артистка всё чаще радует подписчиков яркими образами и выходит на связь в приподнятом настроении.

В начале декабря актриса стала мамой в третий раз, и сейчас она постепенно возвращается к активной социальной и профессиональной жизни. Помимо съёмок и публичных мероприятий, Муцениеце уже возобновила тренировки и активно занимается спортом, делясь с аудиторией своими успехами.

В материале «Радио 1» рассказываем всё, что известно о новом муже Муцениеце Петре Дранге.

Ольга Щелокова

