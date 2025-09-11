11 сентября 2025, 13:50

Федор Емельяненко (фото: РИА Новости / Олег Золото)

Братья Емельяненко давно стали культовыми фигурами для российского спорта и не только. Один из них — легенда мирового ММА, другой — скандально известный боец с неоднозначной репутацией, а третий так и не сумел заявить о себе в профессиональном спорте. «Радио 1» расскажет об их биографии, семейном конфликте и проблемах с законом.





Содержание Фёдор Емельяненко: «Последний император» Александр Емельяненко: талант и скандалы Иван Емельяненко: младший брат Конфликт братьев Емельяненко Иван Емельяненко о семейном конфликте

Фёдор Емельяненко: «Последний император»

Александр Емельяненко: талант и скандалы

Александр и Федор Емельяненко с мамой (фото: Instagram* / alexemelyanenko)

По данным следствия, в ночь на 3 марта в квартире жилого дома на Пересветовом переулке в Москве Александр Емельяненко изнасиловал женщину, занимавшуюся уборкой его квартиры. Кроме того, спортсмен похитил паспорт потерпевшей. По итогам проверки возбудили уголовное дело.

После возбуждения дела спортсмен скрывался от следствия, не являясь на допросы и иные процессуальные действия. В результате он был объявлен в федеральный розыск.

Другие скандалы с участием Емельяненко





Младший брат Федора Емельяненко не раз становился фигурантом громких историй. В марте 2013 года по решению суда его оштрафовали на 700 рублей за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) — речь шла о дебоше на борту самолета, следовавшего из Москвы в Барнаул.

Александр Емельяненко (фото: Instagram* / alexemelyanenko)



В августе того же года в полицию поступило заявление от 23-летней девушки, утверждавшей, что спортсмен изнасиловал её в одной из московских квартир. Следственный комитет начал проверку, однако позже потерпевшая забрала заявление. В феврале 2014 года суд прекратил другое уголовное дело в отношении Емельяненко — по факту избиения пожилого посетителя кафе.



Иван Емельяненко: младший брат

Александр и Иван Емельяненко (фото: Instagram* / emelyanenko.ivan)

«Увидимся через 1 год и 6 месяцев, друзья мои. С наступающим Новым годом всех. Всего самого доброго и светлого», — написал Иван.

«Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен быть самостоятельным, должен сам нести ответственность. Он уже взрослый, у него семья, даже если будет отвечать за какие-то происшествия — это будет его ответственность», — заявил он.

Конфликт братьев Емельяненко

Александр, Иван и Федор Емельяненко (фото: Instagram* / alexemelyanenko)



«Я мог прийти и сказать ему в лицо как есть. В какой-то момент ему это не понравилось. Раз не понравилось, два не понравилось. Потом нас начали сталкивать лбами. Как говорится, разделяй и властвуй. Это делали люди, которые хотели находиться рядом с Федей, но не должны были. Непорядочные граждане», — рассказывал Александр в интервью.

«Поздравил крестницу с днём рождения. Она была настолько счастлива. Но потом от папы получила. Понял, что лучше этого больше не делать. Очень долго не созваниваемся с ней. Стоило просто поговорить с маленьким ребёнком, как на ней это отразилось», — добавил он.

«А теперь самое главное, из-за чего я решил сделать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принёс за тебя извинения не одному десятку людей», — заявил Федор.

«Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все», — говорил Федор.

Александр и Федор Емельяненко (фото: Instagram* / alexemelyanenko)



Иван Емельяненко о семейном конфликте

«Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в сети? Отчасти было такое, но по большому счету я не хочу об этом разговаривать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу, как никто другой», — отметил он.