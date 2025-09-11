«Для меня Александр мертв»: изнасилование домработницы, избиения и пьянство. Из-за чего братья Емельяненко ненавидят друг друга?
Братья Емельяненко давно стали культовыми фигурами для российского спорта и не только. Один из них — легенда мирового ММА, другой — скандально известный боец с неоднозначной репутацией, а третий так и не сумел заявить о себе в профессиональном спорте. «Радио 1» расскажет об их биографии, семейном конфликте и проблемах с законом.
Фёдор Емельяненко: «Последний император»Фёдор Владимирович Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в Рубцовске, Алтайский край. В детстве вместе с семьёй переехал в Старый Оскол. С ранних лет занимался самбо и дзюдо, окончил школу и службу в армии, после чего посвятил себя спорту.
В начале 2000-х Фёдор вышел на международную арену и вскоре стал чемпионом престижной японской организации PRIDE FC. Впоследствии выступал в Strikeforce, Bellator и других мировых промоушенах. За жёсткий стиль и невероятное хладнокровие на ринге Фёдор получил прозвище «Последний император».
Он считается одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств: десятки побед над сильнейшими соперниками, репутация непобеждённого чемпиона, а также огромный вклад в популяризацию ММА в России.
Александр Емельяненко: талант и скандалыАлександр Емельяненко появился на свет 2 августа 1981 года в том же Рубцовске. Как и старший брат, пошёл в спорт: занимался самбо, дзюдо и боксом, получил разряд мастера спорта. Его карьера в ММА началась ярко — Александр показывал хорошие результаты на международных турнирах, выступал в Pride и других организациях, демонстрируя впечатляющую физическую силу и технику.
Несмотря на успехи в спорте, Александр регулярно оказывался в центре скандалов: драки, дебоши в кафе и самолете, выступления на турнирах в состоянии алкогольного опьянения. В 2015 году он получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование домработницы.
Иван Емельяненко: младший братИван Емельяненко родился в 1988 году. В отличие от Фёдора и Александра, он так и не сумел построить значимую спортивную карьеру. Иван участвовал в нескольких боях ММА, но серьёзных успехов не добился.
В смешанных единоборствах он дебютировал в мае 2023 года. За свою карьеру он успел одержать три победы: над Алексеем Леденевым, Юрием Рябыми и иранцем Али Хейбати. В конце 2024 года Иван должен был провести реванш с Юрием Рябыми, однако этого так и не произошло. Рассматривался вариант, что его заменит Александр Емельяненко.
5 августа 2024 года спортсмен хотел разобраться с мужчиной, ранее оскорблявшим его и его семью. В ходе конфликта Емельяненко несколько раз ударил оппонента по лицу, в результате чего тот получил перелом лицевых костей. Потерпевший потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Против бойца возбудили уголовное дело, после чего он намекнул в соцсетях на предстоящий приговор.
«Увидимся через 1 год и 6 месяцев, друзья мои. С наступающим Новым годом всех. Всего самого доброго и светлого», — написал Иван.При этом Александр публично отказался помогать младшему брату с выплатой компенсации.
«Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен быть самостоятельным, должен сам нести ответственность. Он уже взрослый, у него семья, даже если будет отвечать за какие-то происшествия — это будет его ответственность», — заявил он.10 сентября 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бойца смешанных единоборств Ивана Емельяненко, который был признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Конфликт братьев ЕмельяненкоИстория сложных отношений между братьями Федором и Александром Емельяненко давно стала предметом обсуждения в СМИ. Более десяти лет они не общаются, периодически обмениваясь резкими заявлениями в адрес друг друга. По словам Александра, их ссору подогревало окружение Федора, стремившееся поссорить братьев.
«Я мог прийти и сказать ему в лицо как есть. В какой-то момент ему это не понравилось. Раз не понравилось, два не понравилось. Потом нас начали сталкивать лбами. Как говорится, разделяй и властвуй. Это делали люди, которые хотели находиться рядом с Федей, но не должны были. Непорядочные граждане», — рассказывал Александр в интервью.Александр неоднократно пытался наладить контакт с братом, однако Федор избегал общения. Даже факт того, что Александр является крестным отцом дочери Федора, не сблизил их. Сам Александр вспоминал, что когда поздравил крестницу с днем рождения, это вызвало у девочки радость, но затем привело к конфликту в семье.
«Поздравил крестницу с днём рождения. Она была настолько счастлива. Но потом от папы получила. Понял, что лучше этого больше не делать. Очень долго не созваниваемся с ней. Стоило просто поговорить с маленьким ребёнком, как на ней это отразилось», — добавил он.
В 2017 году Федор публично раскрыл подробности жизни брата. Он рассказал о его распутном образе жизни, а также отметил, что Александр впервые попал в тюрьму еще в 1999 году.
«А теперь самое главное, из-за чего я решил сделать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принёс за тебя извинения не одному десятку людей», — заявил Федор.В 2019 году Последний Император вновь коснулся темы брата.
«Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все», — говорил Федор.В ответ Александр предлагал брату «поставить свечку за упокой», но периодически публиковал извинения и трогательные видео. В 2023 году он поздравил Федора с днем рождения из реабилитационного центра, пообещав, что подарком станет его трезвость.
Иван Емельяненко о семейном конфликтеИван Емельяненко не раз высказывался о напряженных отношениях между братьями.
«Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в сети? Отчасти было такое, но по большому счету я не хочу об этом разговаривать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу, как никто другой», — отметил он.Федор в свою очередь отмечал, что решение Ивана выступать в ММА было принято без его участия. Тем не менее он выразил надежду, что младший брат изменит образ жизни и посвятит себя спорту.
Сегодня Федор продолжает активно участвовать в жизни мира смешанных единоборств, Александр в 2024 году заключил соглашение с промоушеном Ural FC и перенес операцию на позвоночнике, а Иван намерен продолжить спортивную карьеру.
