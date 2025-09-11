Достижения.рф

«Для меня Александр мертв»: изнасилование домработницы, избиения и пьянство. Из-за чего братья Емельяненко ненавидят друг друга?

Федор Емельяненко (фото: РИА Новости / Олег Золото)

Братья Емельяненко давно стали культовыми фигурами для российского спорта и не только. Один из них — легенда мирового ММА, другой — скандально известный боец с неоднозначной репутацией, а третий так и не сумел заявить о себе в профессиональном спорте. «Радио 1» расскажет об их биографии, семейном конфликте и проблемах с законом.



Фёдор Емельяненко: «Последний император»

Фёдор Владимирович Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в Рубцовске, Алтайский край. В детстве вместе с семьёй переехал в Старый Оскол. С ранних лет занимался самбо и дзюдо, окончил школу и службу в армии, после чего посвятил себя спорту.

В начале 2000-х Фёдор вышел на международную арену и вскоре стал чемпионом престижной японской организации PRIDE FC. Впоследствии выступал в Strikeforce, Bellator и других мировых промоушенах. За жёсткий стиль и невероятное хладнокровие на ринге Фёдор получил прозвище «Последний император».

Он считается одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств: десятки побед над сильнейшими соперниками, репутация непобеждённого чемпиона, а также огромный вклад в популяризацию ММА в России.

Александр Емельяненко: талант и скандалы

Александр Емельяненко появился на свет 2 августа 1981 года в том же Рубцовске. Как и старший брат, пошёл в спорт: занимался самбо, дзюдо и боксом, получил разряд мастера спорта. Его карьера в ММА началась ярко — Александр показывал хорошие результаты на международных турнирах, выступал в Pride и других организациях, демонстрируя впечатляющую физическую силу и технику.

Несмотря на успехи в спорте, Александр регулярно оказывался в центре скандалов: драки, дебоши в кафе и самолете, выступления на турнирах в состоянии алкогольного опьянения. В 2015 году он получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование домработницы.

Александр и Федор Емельяненко с мамой (фото: Instagram* / alexemelyanenko)
По данным следствия, в ночь на 3 марта в квартире жилого дома на Пересветовом переулке в Москве Александр Емельяненко изнасиловал женщину, занимавшуюся уборкой его квартиры. Кроме того, спортсмен похитил паспорт потерпевшей. По итогам проверки возбудили уголовное дело.
После возбуждения дела спортсмен скрывался от следствия, не являясь на допросы и иные процессуальные действия. В результате он был объявлен в федеральный розыск.

Другие скандалы с участием Емельяненко


Младший брат Федора Емельяненко не раз становился фигурантом громких историй. В марте 2013 года по решению суда его оштрафовали на 700 рублей за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) — речь шла о дебоше на борту самолета, следовавшего из Москвы в Барнаул.
Александр Емельяненко (фото: Instagram* / alexemelyanenko)
В августе того же года в полицию поступило заявление от 23-летней девушки, утверждавшей, что спортсмен изнасиловал её в одной из московских квартир. Следственный комитет начал проверку, однако позже потерпевшая забрала заявление. В феврале 2014 года суд прекратил другое уголовное дело в отношении Емельяненко — по факту избиения пожилого посетителя кафе.

Иван Емельяненко: младший брат

Иван Емельяненко родился в 1988 году. В отличие от Фёдора и Александра, он так и не сумел построить значимую спортивную карьеру. Иван участвовал в нескольких боях ММА, но серьёзных успехов не добился.

В смешанных единоборствах он дебютировал в мае 2023 года. За свою карьеру он успел одержать три победы: над Алексеем Леденевым, Юрием Рябыми и иранцем Али Хейбати. В конце 2024 года Иван должен был провести реванш с Юрием Рябыми, однако этого так и не произошло. Рассматривался вариант, что его заменит Александр Емельяненко.

Александр и Иван Емельяненко (фото: Instagram* / emelyanenko.ivan)
5 августа 2024 года спортсмен хотел разобраться с мужчиной, ранее оскорблявшим его и его семью. В ходе конфликта Емельяненко несколько раз ударил оппонента по лицу, в результате чего тот получил перелом лицевых костей. Потерпевший потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Против бойца возбудили уголовное дело, после чего он намекнул в соцсетях на предстоящий приговор.

«Увидимся через 1 год и 6 месяцев, друзья мои. С наступающим Новым годом всех. Всего самого доброго и светлого», — написал Иван.
При этом Александр публично отказался помогать младшему брату с выплатой компенсации.

«Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен быть самостоятельным, должен сам нести ответственность. Он уже взрослый, у него семья, даже если будет отвечать за какие-то происшествия — это будет его ответственность», — заявил он.
10 сентября 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бойца смешанных единоборств Ивана Емельяненко, который был признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Конфликт братьев Емельяненко

История сложных отношений между братьями Федором и Александром Емельяненко давно стала предметом обсуждения в СМИ. Более десяти лет они не общаются, периодически обмениваясь резкими заявлениями в адрес друг друга. По словам Александра, их ссору подогревало окружение Федора, стремившееся поссорить братьев.

Александр, Иван и Федор Емельяненко (фото: Instagram* / alexemelyanenko)
«Я мог прийти и сказать ему в лицо как есть. В какой-то момент ему это не понравилось. Раз не понравилось, два не понравилось. Потом нас начали сталкивать лбами. Как говорится, разделяй и властвуй. Это делали люди, которые хотели находиться рядом с Федей, но не должны были. Непорядочные граждане», — рассказывал Александр в интервью.
Александр неоднократно пытался наладить контакт с братом, однако Федор избегал общения. Даже факт того, что Александр является крестным отцом дочери Федора, не сблизил их. Сам Александр вспоминал, что когда поздравил крестницу с днем рождения, это вызвало у девочки радость, но затем привело к конфликту в семье.

«Поздравил крестницу с днём рождения. Она была настолько счастлива. Но потом от папы получила. Понял, что лучше этого больше не делать. Очень долго не созваниваемся с ней. Стоило просто поговорить с маленьким ребёнком, как на ней это отразилось», — добавил он.

В 2017 году Федор публично раскрыл подробности жизни брата. Он рассказал о его распутном образе жизни, а также отметил, что Александр впервые попал в тюрьму еще в 1999 году.

«А теперь самое главное, из-за чего я решил сделать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принёс за тебя извинения не одному десятку людей», — заявил Федор.
В 2019 году Последний Император вновь коснулся темы брата.

«Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все», — говорил Федор.
В ответ Александр предлагал брату «поставить свечку за упокой», но периодически публиковал извинения и трогательные видео. В 2023 году он поздравил Федора с днем рождения из реабилитационного центра, пообещав, что подарком станет его трезвость.

Александр и Федор Емельяненко (фото: Instagram* / alexemelyanenko)

Иван Емельяненко о семейном конфликте

Иван Емельяненко не раз высказывался о напряженных отношениях между братьями.

«Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в сети? Отчасти было такое, но по большому счету я не хочу об этом разговаривать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу, как никто другой», — отметил он.
Федор в свою очередь отмечал, что решение Ивана выступать в ММА было принято без его участия. Тем не менее он выразил надежду, что младший брат изменит образ жизни и посвятит себя спорту.

Сегодня Федор продолжает активно участвовать в жизни мира смешанных единоборств, Александр в 2024 году заключил соглашение с промоушеном Ural FC и перенес операцию на позвоночнике, а Иван намерен продолжить спортивную карьеру.

