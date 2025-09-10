Милонов: Пугачева дала интервью, чтобы продолжить жить на иждивении

10 сентября 2025, 17:41

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачева дала интервью, чтобы окончательно закрепиться в западном обществе и продолжить жить на иждивении. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.





В беседе с «Абзацем» политик отметил, что Пугачева никогда не любила Родину и только тешила свою гордыню. Ее манифест связан с бесполезностью Примадонны на Западе, а интервью сделано лишь из жажды певицы жить на халяву.





«Тяга жить на халяву за границей вынудила ее дать такое интервью. Оно еще и показывает, что никакой принципиальности, никакого глубокого чувства к Родине у нее нет и не было, все это было маскировкой ради собственного комфорта, гордыни и величия», — сказал Милонов.

«Видно, у нее какая-то деменция, бабушка заговаривается. Но дай бог каждому прожить, сколько Пугачева, после всего выпитого и выкуренного», — сказал Виталий.