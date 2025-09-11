«Три года пролетели, как один»: Прилучный и Брутян рассказали о счастье семейной жизни
Прилучный и Брутян рассказали о счастье семейной жизни и любви к сыну
Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в конце августа три года назад — и до сих пор счастливы в отношениях. Несмотря на слухи о проблемах на личном фронте, звезды уверяют, что их чувства друг к другу ничуть не ослабли. Об этом пишет StarHit.
По словам Прилучного, у него с Брутян не было «периода притирки».
«Мы просто вцепились в друг друга и кайфуем. Три года пролетели, как один. Единственное, сын бегает, напоминает, что прошло какое-то время», — шутил актер.Супруги не скрывают, что сильно скучают друг по другу во время рабочих разъездов. Они стараются брать «максимум» от совместных дней и не зацикливаются на негативных аспектах жизни. Благодаря этому звезды успешно избегают серьезных конфликтов.
Их двухлетний сын Микаэль растет любознательным ребенком: мальчик уже говорит на русском и английском языках, и немного — на армянском.
«Мне кажется, сейчас вообще все дети рождаются смышленые, какие-то необычные, с мудрыми глазами. (...) Еще он любит нас смешить. Если мы посмеялись над каким-то его словом, то через пять минут он его повторит. С юмором мальчишка растет», — вспоминала Брутян.
Павел Прилучный дал неожиданный комментарий о свадьбе бывшей жены Муцениеце
В конце августа мы писали о том, что Прилучный приступил к работе над новым проектом — семейным фильмом «Приключения пингвинёнка». Однако фотография артиста с коллегами по съёмочной площадке вызвала бурное обсуждение.
Некоторые пользователи в комментариях выразили удивление тем, что женатый актёр, супруг актрисы Зепюр Брутян, позирует в обнимку с партнёршами.
