«Три года пролетели, как один»: Прилучный и Брутян рассказали о счастье семейной жизни

11 сентября 2025, 05:28

Прилучный и Брутян рассказали о счастье семейной жизни и любви к сыну

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу в конце августа три года назад — и до сих пор счастливы в отношениях. Несмотря на слухи о проблемах на личном фронте, звезды уверяют, что их чувства друг к другу ничуть не ослабли. Об этом пишет StarHit.





По словам Прилучного, у него с Брутян не было «периода притирки».





«Мы просто вцепились в друг друга и кайфуем. Три года пролетели, как один. Единственное, сын бегает, напоминает, что прошло какое-то время», — шутил актер.

Павел Прилучный с сыном (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)



«Мне кажется, сейчас вообще все дети рождаются смышленые, какие-то необычные, с мудрыми глазами. (...) Еще он любит нас смешить. Если мы посмеялись над каким-то его словом, то через пять минут он его повторит. С юмором мальчишка растет», — вспоминала Брутян.