Гибель отца, смерть Юлии Началовой и борьба с онкологией: Почему семья Евгения Алдонина решила рассказать правду сейчас
Евгений Алдонин — имя, которое в середине 2000-х гремело на всех футбольных стадионах России. Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион страны, человек-легенда ЦСКА, который в 2005 году принес клубу исторический Кубок УЕФА. Его знали как несгибаемого опорного полузащитника, чья игра была залогом побед. Сегодня же о нем говорят в другом контексте — 45-летний экс-футболист ведет самую тяжелую битву в своей жизни, сражаясь с онкологическим заболеванием, и все футбольное сообщество объединилось, чтобы помочь своему герою. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Евгения АлдонинаЕвгений Алдонин родился 22 января 1980 года в солнечной Алупке, в Крыму. Он вырос в простой семье: его отец работал судовым механиком, а мать была заведующей магазином. По его собственным словам, в школе он учился хорошо и с детства был увлечен футболом, занимаясь в местной секции. Кроме футбола, он также увлекался настольным теннисом.
Путь к большому футболу начался в 16 лет, когда он, получив приглашение от скаутов волгоградского «Ротора», покинул Крым и переехал в Волгоград, где поселился в спортивном интернате. Именно с «Ротором» были связаны его первые шаги в профессиональном футболе, которые в итоге привели его в московский ЦСКА.
Первая трагедия настигла спортсмена в 2005 году. Тогда, когда карьера Алдонина в ЦСКА только набирала обороты, в автокатастрофе погиб его отец. Футболисту пришлось пережить эту тяжелую утрату, оставаясь в гуще спортивных событий.
«У меня папа разбился в аварии буквально накануне нашего матча. Матч в Баку я пропустил, а дома вышел против «Нефтчи» на один тайм и видел баннер, который вывесили армейские болельщики: «Женя, держись!» Приятно, хотя состояние было, конечно, очень тяжелым», — делился Алдонин в интервью изданию Sport-express.ru.
Личная жизнь и испытанияЛичная жизнь Алдонина всегда находилась под пристальным вниманием прессы, в основном из-за его брака с популярной певицей Юлией Началовой. Их отношения казались идеальными, а рождение дочери Веры в 2006 году окончательно закрепило за ними статус звездной пары. Однако брак распался, и в 2011 году пара развелась. В программе «Судьба человека» Началова поделилась, что причиной развода с Евгением стало то, что оба были сосредоточены на своих карьерах, и отношения на расстоянии не сложились.
Второй удар судьбы для Алдонина случился в 2019 году, когда от сепсиса скончалась его бывшая жена Юлия Началова. Именно ему, как отцу, выпала тяжелая миссия — сообщить их общей 13-летней дочери Вере о смерти матери.
«Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: «У меня тяжёлая новость для тебя: мамы больше нет». Вера даже не поняла почему», — делился футболист в эфире программы «Пусть говорят».
В это трудное время он стал для дочери главной опорой.
Сейчас у Алдонина новая семья. Он женат на женщине по имени Ольга, у них двое маленьких детей — 6-летняя Анжелика и 9-летний Артём. Старшая дочь Вера учится во ВГИКе и строит карьеру на сцене.
Тяжелая болезнь и борьба за жизнь: как сейчас живет Евгений АлдонинОсенью 2025 года спортивный мир столкнулся с тревожной новостью: у 45-летнего Евгения Алдонина диагностировали онкологическое заболевание. Российская премьер-лига (РПЛ), официально сообщившая о тяжелом состоянии экс-футболиста, объявила о начале сбора средств на его длительное и дорогостоящее лечение.
Как выяснилось, уже почти год Алдонин ведет скрытую борьбу с раком поджелудочной железы. Все это время он проходил лечение в немецких клиниках, где перенес несколько сложных операций. Спортсмен намеренно скрывал свой диагноз, однако финансовые затраты на терапию достигли таких масштабов, что семья была вынуждена обнародовать правду и обратиться за помощью к общественности.
Друг футболиста Дмитрий Булыкин, одним из первых узнавший о болезни, заявил в KP.ru:
«Женя боролся и продолжает бороться с этой болезнью... Ему потребуется длительное и дорогостоящее лечение. Хочется, чтобы сейчас весь футбольный мир объединился и помог Евгению. На самом деле, очень дорого. Женя намерен победить болезнь и вернуться к здоровой жизни».
Сегодня вся футбольная общественность, от бывших партнеров по команде до простых болельщиков, надеется, что воля к победе, которая всегда была его визитной карточкой, поможет ему одержать самую важную победу в жизни.