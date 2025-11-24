24 ноября 2025, 13:19

Евгений Алдонин (Фото: Instagram* /@evgeny_aldonin)

Евгений Алдонин — имя, которое в середине 2000-х гремело на всех футбольных стадионах России. Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион страны, человек-легенда ЦСКА, который в 2005 году принес клубу исторический Кубок УЕФА. Его знали как несгибаемого опорного полузащитника, чья игра была залогом побед. Сегодня же о нем говорят в другом контексте — 45-летний экс-футболист ведет самую тяжелую битву в своей жизни, сражаясь с онкологическим заболеванием, и все футбольное сообщество объединилось, чтобы помочь своему герою. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Евгения Алдонина

Евгений Алдонин (Фото: Instagram* /@evgeny_aldonin)



«У меня папа разбился в аварии буквально накануне нашего матча. Матч в Баку я пропустил, а дома вышел против «Нефтчи» на один тайм и видел баннер, который вывесили армейские болельщики: «Женя, держись!» Приятно, хотя состояние было, конечно, очень тяжелым», — делился Алдонин в интервью изданию Sport-express.ru.

Личная жизнь и испытания

Евгений и Ольга Алдонины с детьми Верой и Артемом (Фото: Instagram* /@evgeny_aldonin)



«Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: «У меня тяжёлая новость для тебя: мамы больше нет». Вера даже не поняла почему», — делился футболист в эфире программы «Пусть говорят».

Тяжелая болезнь и борьба за жизнь: как сейчас живет Евгений Алдонин

Евгений Алдонин (Фото: Instagram* /@evgeny_aldonin)



«Женя боролся и продолжает бороться с этой болезнью... Ему потребуется длительное и дорогостоящее лечение. Хочется, чтобы сейчас весь футбольный мир объединился и помог Евгению. На самом деле, очень дорого. Женя намерен победить болезнь и вернуться к здоровой жизни».