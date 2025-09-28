Скандалы с братьями, связь с Дональдом Трампом и обвинения в двойной игре: Как сейчас живет Федор Емельяненко?
Фёдор Емельяненко, известный всему миру как «Последний император», — это не просто имя, а явление в мире смешанных единоборств. Его путь от скромного школьника из украинского Рубежного до живой легенды ММА и российского политика уникален и полон противоречий. О том, как спортсмен завоевал мировую славу, каких невероятных достижений добился и почему его жизнь вне клетки часто оказывается в центре громких скандалов, читайте в материале «Радио 1».
Биография Федор Емельяненко: становление легенды ММА
Фёдор Владимирович Емельяненко родился 28 сентября 1976 года в городе Рубежное Луганской области. Когда ему было два года, семья переехала в Старый Оскол, Россия. Именно там, в десятилетнем возрасте, он начал заниматься самбо и дзюдо, что стало фундаментом его будущей феноменальной карьеры.
Его приход в смешанные единоборства был во многом вынужденным шагом — после службы в армии он покинул национальную сборную по самбо из-за недостатка денег. Уже в 2000 году он дебютировал в ММА под эгидой японской организации «RINGS», где быстро зарекомендовал себя как перспективный боец.
Переломный момент в его карьере наступил в 2003 году, когда он в бою против непобедимого на тот момент бразильца Антониу Родригу Ногейры завоевал титул чемпиона PRIDE FC. Это победа сделала его не просто чемпионом, а сильнейшим бойцом планеты, открыв эру доминации Емельяненко в тяжелом весе, которая продлилась почти десять лет.
За свою профессиональную карьеру Фёдор Емельяненко завоевал титул четырёхкратного чемпиона мира PRIDE FC в супертяжёлом весе в период с 2003 по 2007 годы. Также он дважды становился чемпионом мира в организациях RINGS и WAMMA. Емельяненко имеет впечатляющую серию из 28 побед подряд, которая длилась с 2001 по 2010 год. В общей сложности он одержал 40 побед в 47 профессиональных поединках, из которых 16 были завершены нокаутом, 15 — сабмишеном, а 9 — решением судей.
Деятельность вне клетки: политика и общественная работа
Свою политическую карьеру Емельяненко начал в 2010 году, когда был избран депутатом Белгородской областной Думы от партии «Единая Россия». С тех пор его жизнь тесно переплелась с государственной службой.
В 2012 году президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Емельяненко членом Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. Он также долгое время занимал пост президента Союза ММА России (в 2023 году подал в отставку).
Емельяненко неоднократно подчеркивал, что стремится быть «полезным своей стране». Его политическая позиция часто связана с защитой интересов российского спорта. Так, в 2022 году он резко раскритиковал запрет на участие российских спортсменов-любителей в международных соревнованиях, назвав это действие политическим решением, которое держит атлетов «в заложниках».
Связь Федора Емельяненко с Трампом и Коэном
В 2008 году Фёдор Емельяненко заключил контракт с организацией Affliction Entertainment, владельцем которой был Дональд Трамп, будущий президент США. Именно тогда началась его неофициальная связь с американской элитой. Позже выяснилось, что главой операционной деятельности организации был Майкл Коэн, адвокат Трампа, ставший ключевой фигурой скандального коррупционного расследования.
Весной 2018 года, находясь в Чикаго на турнире по смешанным единоборствам, Фёдор неожиданно столкнулся с агентами ФБР. Агентура пришла к нему в гостиничный номер для разговора. Хотя официальные детали допроса не разглашались, многочисленные источники в СМИ связали его с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Пресса предполагала, что Емельяненко интересовал ФБР не как подозреваемый, а как потенциальный свидетель, который мог располагать информацией о деятельности Майкла Коэна и его деловых контактах.
Публичная война с Александром Емельяненко
Семья Емельяненко, подарившая миру целую плеяду ярких бойцов, уже много лет находится в эпицентре скандала, который из внутреннего семейного дела превратился в достояние общественности. В 2017 году разгорелся открытый конфликт, когда Александр выступил с откровенным интервью. В средствах массовой информации он заявил, что Фёдор ведёт двойную игру, представляясь добродетельным перед камерами, но на деле проявляя жестокость и равнодушие в личной жизни. Александр обвинил Фёдора в окружении «подхалимов» и отметил, что они не поддерживают общение уже более десяти лет. Кроме того, он высказал претензию, что Фёдор не поблагодарил его за бой с Мирко Филиповичем, который, он провел без подготовки, чтобы «подменить» брата и спасти его контракт.
Федор не остался в долгу и ответил резким открытым письмом, в котором назвал брата «Иудой». Он раскрыл неприглядные детали жизни Александра, напомнив о его первом тюремном сроке и о том, как сам годами «приносил извинения не одному десятку людей» за поступки брата. Этот публичный обмен ударами надолго закрепил образ враждующих братьев в медиапространстве.
Одним из ключевых факторов, углубивших пропасть между братьями, стали неоднократные проблемы Александра с законом. В 2015 году он был осужден на 4,5 года лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении домработницы. После освобождения по УДО в 2016 году Александр перебрался в Чечню и подписал контракт с промоушеном «Ахмат». Федор жестко высказался о поведении брата в 2019 году: «Для меня на сегодняшний день Александр мертв. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил и обидел».
Скандал с младшим братом Иваном
Семейные скандалы не ограничились конфликтом с Александром. В 2024 году младший брат, Иван Емельяненко, был приговорен к 1,5 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в ходе уличной драки. Интересно, что Александр публично отказался помогать Ивану с выплатой компенсации потерпевшему, заявив, что тот «должен быть самостоятельным».
Федор в этой ситуации также дистанцировался. Ранее он отмечал, что решение Ивана выступать в ММА было принято без его участия, и выражал надежду, что младший брат изменит образ жизни. В сентябре 2025 года Иван был освобожден по УДО и заявил о намерении вернуться на ринг.
Как сейчас живет Федор Емельяненко
Фёдор Емельяненко, несмотря на завершение карьеры в смешанных единоборствах, продолжает вести активную жизнь, уделяя внимание семье, поддерживая спортивную форму и строя новые профессиональные планы. Хотя Фёдор отошел от активной общественной деятельности, он остается значимой фигурой. Он дважды избирался на пост руководителя Союза ММА России и дважды покидал эту должность, последний раз подав в отставку в августе 2023 года.
Сегодня спортсмен, известный как «Последний Император», предпочитает тихую уединенную жизнь и проживает в живописном пригороде Москвы совместно со своей семьей.