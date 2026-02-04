Изнасилование модели и обвинения в гомосексуализме*: Криштиану Роналду 41 год. Громкие скандалы футболиста
Футболист Криштиану Роналду 5 февраля отмечает день рождения. Нападающему «Аль-Насра» исполняется 41 год. О жизни и карьере выдающегося игрока, который оставил огромный след в мире футбола, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Криштиану Роналду
Криштиану Роналду родился и вырос на португальском острове Мадейра, в городе Фуншал. Его родители не были богатыми людьми: мать работала поваром, а отец — садовником. Когда Криштиану было шесть лет, он пошёл в местную начальную школу, а затем перешёл в школу «Баррейруш». Учился он хорошо, но с английским языком у будущей звезды были проблемы.
Начало карьеры
В возрасте восьми лет Роналду начал тренировки по футболу в клубе «Андоринья». Затем он стал членом местного спортивного клуба «Насьонал». Через некоторое время его пригласили в молодёжную академию лиссабонского «Спортинга».
В августе 2001 года состоялся дебют в составе лиссабонской команды в матче против «Атлетико». В тот день шестнадцатилетний юноша вышел на поле во второй половине товарищеского матча и сразу же забил гол. Через год в коллекции наград Криштиану появился первый трофей — Суперкубок Португалии.
Футбольная карьера Криштиану Роналду
Криштиану Роналду — один из величайших футболистов в истории, и его карьера охватывает более двух десятилетий.
Игра в «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2003 года. Первый матч за клуб он провёл 16 августа тогда команда выиграла со счетом 4:0. Под руководством сэра Алекса Фергюсона футболист стал звездой, выиграв три титула подряд в Премьер-лиге, Лиге чемпионов в 2008 году и Золотой мяч в том же году.
Игра за «Реал Мадрид»
В первый раз играть за «Реал» Роналду вышел на поле 20 июля 2009 года. Это был товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки, а соперником была команда «Шемрок Роверс» из Ирландии. В «Реале» он достиг невероятных высот, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю. Он выиграл 4 Лиги чемпионов, 2 титула Ла Лиги и еще несколько индивидуальных наград, включая Золотые мячи.
В том же 2009 году модель Кэтрин Майорга обвинила футболиста в изнасиловании. Однако дело закрыли, поскольку не было предоставлено достаточно веских аргументов.
Немного позже, в 2017 году, прокуратура Испании выдвинула обвинение против футболиста в уклонении от уплаты налогов и сокрытии доходов. В период с 2011 по 2014 год он задолжал государству около 14,5 миллионов долларов. В результате сделки со следствием футболист получил 23 месяца условного заключения и выплатил штраф в размере 19 миллионов долларов.
Вокруг Криштиану Роналду часто ходили разговоры о его нетрадиционной ориентации*. В ходе встречи между «Реалом» и «Атлетико» произошёл инцидент, связанный с Коке. Он выразил недовольство игрой Роналду и в порыве эмоций обвинил его в нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Да, я — гей*. Но зато у меня полно денег, ублюдок», – цитировало слова Роналдо издание woman.ru
Переход в «Ювентус»
В 2018 году Роналду подписал контракт с «Ювентусом». В рамках 16-го тура Лиги чемпионов сезона 2018–2019 состоялся ответный матч между «Ювентусом» и «Атлетико Мадрид». В этом поединке Криштиану Роналду оформил хет-трик, что позволило «Ювентусу» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Итоговый счёт матча — 3:2 в пользу «Ювентуса». Футболист продолжал демонстрировать высокий уровень игры, выиграв два титула Серии А и став лучшим бомбардиром лиги.
Возвращение «Манчестер Юнайтед»
В 2021 году Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». По информации местных СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за 36-летнего игрока 25 млн евро. Другие детали контракта были неизвестны. Изначально ожидалось, что Криштиану Роналду станет игроком «Манчестер Сити», но впоследствии этот вариант был отклонён.
В 2022 году во время игры между командами «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» Криштиану Роналду, покидая поле, случайно сломал телефон мальчика-болельщика с аутизмом. После этого инцидента благотворительная организация «Save the Children» прекратила сотрудничество с футболистом, а полиция начала расследование.
Переезд «Аль-Наср»
31 декабря 2022 года Криштиану Роналду официально перешёл в саудовский клуб «Аль-Наср». Соглашение рассчитано до 2025 года, зарплата футболиста составит 200 млн евро в год с учётом коммерческих выплат и доходов за роль амбассадора. От Роналду ждут не только успешной игры на футбольном поле: он должен стать послом Саудовской Аравии, которая хочет получить чемпионат мира в 2030 или 2034 годах.
Криштиану Роналду в сборной Португалии
1 мая 2024 года тренерский штаб команды включил 39-летнего нападающего саудовского «Аль-Насра» в состав на чемпионат Европы. Футболист уже выигрывал Чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций УЕФА в 2019 году.
Трофеи и личные достижения Роналду
Криштиану Роналду — один из самых титулованных и успешных футболистов в истории. Вот основные награды и личные успехи, которые он получил за свою карьеру: Кубок Англии 2003/04, Суперкубок UEFA 2008, Кубок дель Рей 2010/11, 2013/14, Золотой мяч 2008, 2013, 2014, 2016, 2017, Футболист года по версии FIFA 2008, 2016.
Кроме того, футболист семь раз получал титул лучшего бомбардира Лиги чемпионов (рекордное количество раз) и имеет награды: «Золотая бутса» 2008, 2014, 2015, 2018, «Лучший игрок Европы» по версии UEFA 2014, а так же является членом клуба «100 голов» Лиги чемпионов и одним из немногих игроков, которые забили более 800 голов за карьеру.
Эти достижения подчеркивают его выдающиеся навыки, упорство и влияние на футбол на протяжении всей его карьеры. Роналду продолжает оставаться активным игроком и вносить вклад в успехи своих команд.
Футбольное соперничество с Месси
Криштиану Роналду и Лионель Месси на протяжении примерно 15 лет соперничали за «Золотой мяч» — престижную награду, вручаемую лучшему футболисту мира по итогам года. Месси завоевал этот трофей восемь раз, тогда как Роналду — пять. В феврале 2025 года Роналду сравнил своё соперничество с Месси с легендарной борьбой «Сенна против Проста». Он отметил, что они делили футбольную сцену на протяжении 15 лет и всегда поддерживали хорошие отношения. С 2009 по 2018 год Роналду и Месси встречались друг с другом как минимум дважды в каждом сезоне в рамках одного из самых значимых клубных противостояний — «Эль-Класико».
Сколько зарабатывает Криштиану Роналду
По данным Forbes, его годовой заработок составляет примерно 285 миллионов долларов. Из этой суммы 220 миллионов — это его зарплата и премии за выступления на поле, а ещё 65 миллионов — это доход, полученный от различных рекламных контрактов и спонсорских сделок.
Роналду также является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире благодаря своим партнерствам с брендами, таким как Nike, Herbalife и другими. Кроме того, он владеет несколькими бизнесами, включая свою линию одежды и парфюмерии. Эти факторы вносят значительный вклад в его общий доход.
Как Роналду следит за внешностью и здоровьем
Криштиану Роналду уделяет большое внимание своему здоровью и внешнему виду, что помогает ему поддерживать высокую физическую форму и конкурентоспособность на поле.
- Уход за кожей: Футболист применяет различные маски, кремы, бальзамы для губ и солнцезащитные средства. Для ухода за волосами он нанял личного стилиста.
- Сбалансированное питание: Роналду следует средиземноморской диете, основанной на цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах и богатом белке: нежирном курином мясе, рыбе и яйцах. Он делит свои приемы пищи на 5–6 небольших порций в течение дня.
- Тренировки: Футболист тренируется около пяти раз в неделю, уделяя внимание как силовым тренировкам, так и кардио. Он работает на поле с товарищами по команде и сборной Португалии, выполняя беговые упражнения и отрабатывая технические и тактические навыки. Кроме того, Роналду занимается в тренажерном зале по индивидуальной программе.
- Сон и восстановление: У Роналду есть свой уникальный режим сна, который включает пять циклов по полтора часа. Например, он может спать ночью 4,5 или 6 часов, а днем — еще 1,5 или 3 часа. Для восстановления после тренировок он использует холодные ванны, сауны и криокамеры.
Криштиану Роналду сейчас
В 2024 году спортсмен сообщил публике о том, что он больше не свободен. Роналду сообщил, что узаконил брак с 30-летней испанской моделью после семи лет отношений и появления на свет двоих общих детей.
В конце 2022 года, подписав контракт с саудовским клубом, футболист и его семейство переехали в эту страну. Для постоянного проживания в Эр-Рияде Криштиану приобрёл особняк стоимостью примерно 15 миллионов долларов. В доме восемь спален и несколько тренажёрных залов. На территории площадью 4200 квадратных метров также есть бассейн олимпийского размера, футбольное и баскетбольное поля, три ресторана, три дополнительные виллы, клиника и искусственный водопад.
В январе 2026 года появилась информация о том, что Роналду может завершить карьеру в 2027 году. Журналист Бен Джейкобс утверждает, что футболист не планирует продлевать контракт с клубом «Аль-Наср» и уже в следующем году официально объявит об уходе из большого спорта.
15 января также стало известно, что Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
