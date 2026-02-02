«Спартак» не хочет продавать Барко зимой и не ведёт переговоры с другими клубами
Полузащитник Эсекьель Барко продолжает тренироваться с московским «Спартаком» и не собирается покидать команду. Клуб не проводит переговоров с турецким «Трабзонспором» и другими заинтересованными сторонами.
По информации Metaratings.ru, официальные предложения по трансферу 26-летнего аргентинца не поступали. Руководство «красно-белых» планирует сохранить игрока как минимум до конца сезона 2025/26. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе со стороны «Трабзонспора».
В текущем сезоне Барко провел 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с «Спартаком» действует до 30 июня 2027 года. Рыночная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро по данным Transfermarkt.
Читайте также: