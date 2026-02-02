Журналист Леклер: Шевалье снова станет основным при малейшей ошибке Сафонова

02 февраля 2026, 14:28

Фото: iStock/arnaldo moreno

Журналист Challenges.fr Жан-Филип Леклер оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги 1 против «Страсбурга». Об этом пишет Metaratings.ru.





В воскресенье, 1 февраля, «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Страсбуром» на выезде со счётом 2:1. На 21-й минуте Сафонов отразил пенальти, который выполнил Хоакин Паничелли, направив мяч в левый угол ворот.





«Сафонов был хорош против «Страсбура». L'Equipe поставила ему оценку 7 и назвала лучшим вратарём Лиги 1 в этом туре. Думаю, пока Сафонов будет играть на таком уровне, он останется основным вратарём. Но при малейшей ошибке Шевалье снова займёт место в воротах», — пояснил Леклер.