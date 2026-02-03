Сафонов оценил перспективы и риски трансфера Джона Дурана в «Зенит»
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный трансфер колумбийского нападающего Джона Дурана в петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает Metaratings.ru.
Турецкий журналист Эндер Бильгин ранее заявил, что Дуран достиг договорённости о переходе в «Зенит», и все условия сделки согласованы. Игрок уже покинул Стамбул.
«Его купили за 70 миллионов евро, а сейчас готовы отдать за меньшие деньги. Надо смотреть, как он адаптируется. Вряд ли он играл при температуре минус 20. Возможно, в «Зените» вообще не примут игрока с огромной зарплатой», — пояснил Сафонов.
Он отметил, что в «Спартаке» была аналогичная ситуация с Кавенаги. Когда игроки узнали о его зарплате, они перестали передавать ему мячи, и он не смог эффективно проявить себя в команде. В итоге спортсмен покинул клуб и в первом же сезоне за другую команду забил множество голов. Сафонов полагает, что в «Зените» подобное вряд ли произойдёт, но подчёркивает важность адаптации.
Дуран, арендованный «Фенербахче» на сезон 2025/26, сыграл 21 матч во всех турнирах и забил пять голов. По данным портала Transfermarkt, 22-летний нападающий оценивается в 32 миллиона евро.