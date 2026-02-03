Сафонов оценил перспективы и риски трансфера Джона Дурана в «Зенит»

03 февраля 2026, 18:03

Фото: iStock/Pixfly

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный трансфер колумбийского нападающего Джона Дурана в петербургский футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает Metaratings.ru.





Турецкий журналист Эндер Бильгин ранее заявил, что Дуран достиг договорённости о переходе в «Зенит», и все условия сделки согласованы. Игрок уже покинул Стамбул.





«Его купили за 70 миллионов евро, а сейчас готовы отдать за меньшие деньги. Надо смотреть, как он адаптируется. Вряд ли он играл при температуре минус 20. Возможно, в «Зените» вообще не примут игрока с огромной зарплатой», — пояснил Сафонов.