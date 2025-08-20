Легкоатлетка Ганеева обвинила тренера в принуждении к приёму просроченных препаратов
Легкоатлетка Ганеева принимала просроченные витамины по вине тренера
Бывшая легкоатлетка Вера Ганеева рассказала о негативной стороне большого спорта, из-за которой ей пришлось уйти из карьеры. Оказалось, что это связано с тренером, который заставлял её пить просроченные аминокислоты со словами «это нормально».
Кроме того, спортсменам часто приходилось расписываться в пустых бланках при получении витаминов, сообщила Ганеева в подкасте «Переговорка» на «Радио 1».
«Я поменяла тренера, когда он начал давать мне некачественные препараты, просроченные аминокислоты. Он тогда заявил: "Это нормально, еще два года можно пить". После этого накричал на меня за то, что я задаю вопросы. Тогда я приняла решение уйти», — рассказала бывшая легкоатлетка.Ганеева добавила, что в школе спортивного мастерства, где она обучалась, спортсменам часто приходилось расписываться в пустых бланках перед получением витаминов.
«Мы всегда расписывались в пустых бланках. Выделялась квота, но до нас она не доходила. Нам выделили часть, мы получили несколько витаминов и все».