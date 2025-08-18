Ганеева назвала настоящую причину отъезда Исинбаевой из России

18 августа 2025, 17:54

Бывшая легкоатлетка Ганеева: Исинбаева покинула Россию под давлением МОК

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева уехала из России, так как в Международном олимпийском комитете попросили спортсменку сделать выбор: либо родина, либо рекорды, считает бывшая легкоатлетка, а ныне цифровой психолог Вера Ганеева. Своим мнением она поделилась в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».





По её словам, Исинбаеву поставили перед сложнейшим выбором.

«Тут был выбор без выбора. Её вынудили в Международном олимпийском комитете. Ей сказали: либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну, но тогда знай: мы подставим тебя так, что мы аннулируем все твои рекорды», — сказала Ганеева.