«Нужно подождать»: Экс-президент «Локомотива» высказалась о Валерии Карпине
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала своё мнение о футбольном тренере Валерии Карпине, который с июня 2025 года возглавил московское «Динамо».
В интервью «РБ Спорт» Смородская поделилась мнением о первых результатах московского «Динамо».
«Безусловно, в компетентности Карпина нет никаких сомнений. Откуда им взяться? Карпин — первоклассный тренер. Наверное, было неожиданно, что «Динамо» начнёт именно так, но с другой стороны — сколько в команде травм? В общем, пока нужно подождать. Уверена, ситуация в команде ещё поменяется», — заявила Ольга Юрьевна.Напомним, что Карпин, совмещающий пост главного тренера сборной России, возглавил «бело-голубых» 13 июня 2025 года. Под его руководством клуб провёл пять матчей в РПЛ, набрав лишь 5 очков. Сейчас «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице.