Легкоатлетка Кнороз заявила, что глава World Athletics Коу недолюбливает россиян

13 августа 2025, 18:44

Фото: iStock/stefanschurr

Российская легкоатлетка Полина Кнороз в интервью «Чемпионату» выразила своё мнение о позиции главы World Athletics Себастьяна Коу в отношении российских спортсменов.





С 1 марта 2022 года российские легкоатлеты полностью отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Athletics из-за ситуации на Украине.



Кнороз уверена, что пока Коу остаётся во главе федерации, шансы на снятие ограничений минимальны.



По её словам, разговоры о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике используются лишь как формальный предлог для запрета участия спортсменов из России.





«Я думаю, он просто не любит россиян – и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг – один из таких», – подчеркнула Кнороз.