Олимпийское предательство, неизлечимый васкулит и похудение на препаратах: взлеты и падения фигуристки Ирины Слуцкой

Ирина Слуцкая (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев)

На сегодняшний день титулованная фигуристка Ирина Слуцкая больше известна новому поколению зрителей как телеведущая. Однако Ирина активно готовится к тому, чтобы снова в скором времени выйти на лед. В жизни спортсменки было много сложностей — несбывшаяся мечта об олимпийском «золоте», неизлечимая болезнь и угроза бесплодия. Подробности о жизни российской фигуристки — в материале «Радио 1».





Биография Ирины Слуцкой

Ирина Слуцкая (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Спортивная карьера Ирины Слуцкой

Ирина Слуцкая (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)



«Это спорт, где иногда решения принимают, мягко говоря, несправедливые. Но ругаться — бесполезное дело. Да, какое-то время была сильная обида, было больно. Было тяжело тогда пережить этот момент. Мне казалось, что это просто крах, трагедия. Правда, я изначально понимала, что мне не дадут победу. Не потому что я плохая спортсменка и что-то сделала не так — просто оказалась в ненужное время и в ненужном месте. Там политика «распорядилась» — было важно отдать золото американке. Достаточно длительное время я приходила в себя, продолжала кататься», — пояснила Слуцкая в беседе с NEWS.ru.

Болезнь Ирины Слуцкой

«Я начала замечать, что мне стало труднее дышать. Никто не мог понять, что со мной происходит. Это был сущий кошмар. Потом начались еще более странные вещи. У меня стали отекать руки и ноги, вплоть до того, что я не могла открыть дверь, потому что ладони в синяках и невозможно схватиться за ручку, начали появляться кровоподтеки, опухоли. Я была в панике! Как-то утром проснулась и поняла, что не чувствую полноги», — делилась спортсменка.

«Это неизлечимо. Васкулит в ремиссии, периодически астма мучает, раз в год я сдаю анализы, чтобы контролировать заболевание. Гормоны я пью пожизненно. Я живу благодаря тому, что принимаю их», — признавалась она.

Дальнейшая карьера Ирины Слуцкой

«Работа в прямом эфире для меня всегда была мечта и цель, потому что это живой организм, он настолько интересен, ты никогда не знаешь, что может произойти. Может случайно отключиться гость на онлайн-связи, остановиться суфлер. Умение быстро среагировать, не подать виду, что что-то пошло не так, — мастерство и адреналин. Это меня очень привлекает в прямом эфире. Здесь как на льду. У тебя нет второй попытки, что держит в тонусе. Я получаю массу удовольствия, когда осознаю, что как рыба в воде в прямом эфире», — пояснила Ирина.

​Ирина Слуцкая (Фото: Инстаграм*@slutskayaofficial)



Личная жизнь Ирины Слуцкой

Первый брак Ирины Слуцкой

Второй брак Ирины Слуцкой

Ирина Слуцкая и Алексей Говырин (Фото: Инстаграм*@slutskayaofficial)

Дети Ирины Слуцкой

Скандал с участием Ирины Слуцкой

Ирина Слуцкая планирует выйти на лед

«Я же не колобка собираюсь играть, надо быть в отличной спортивной форме. Поэтому активно и успешно худею на препарате, чего не скрываю», — заключила Ирина.