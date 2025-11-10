Олимпийское предательство, неизлечимый васкулит и похудение на препаратах: взлеты и падения фигуристки Ирины Слуцкой
На сегодняшний день титулованная фигуристка Ирина Слуцкая больше известна новому поколению зрителей как телеведущая. Однако Ирина активно готовится к тому, чтобы снова в скором времени выйти на лед. В жизни спортсменки было много сложностей — несбывшаяся мечта об олимпийском «золоте», неизлечимая болезнь и угроза бесплодия. Подробности о жизни российской фигуристки — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Слуцкой
Ирина Слуцкая родилась 9 февраля 1979 года в Москве. Ее родители не имели отношения к спортивной сфере: отец работал в автомобильном техникуме, а мать занимала должность инженера на автокомбинате. Таким образом, Ирина стала первой в семье, кто связал свою жизнь со спортом, и произошло это в раннем возрасте.
Здоровье девочки было слабым, поэтому родители решили записать её в спортклуб «Сокольники». Впервые на лёд она встала в четыре года. Близкие Слуцкой хотели лишь улучшить её самочувствие, поэтому приглашение в спортклуб «Москвич» через год стало для них приятной неожиданностью. Именно там Ирина начала тренироваться под руководством Жанны Громовой, которая впоследствии стала её наставницей и помогала добиваться выдающихся результатов на протяжении всей спортивной карьеры.
Интересно, что изначально тренеры сомневались в перспективах фигуристки. Ирине Слуцкой нужно было приложить немало усилий, чтобы развить пластичность и артистичность, которых ей не хватало в начале карьеры.
Спортивная карьера Ирины Слуцкой
Ирина Слуцкая — одна из самых титулованных фигуристок и гордость России. Она дважды становилась чемпионкой мира, семь раз побеждала на европейских соревнованиях и четыре раза была финалисткой «Гран-при». Однако самым болезненным моментом в карьере стало то, что ей так и не удалось завоевать олимпийское золото, хотя она была к этому близка. Слуцкая дважды становилась призёром Олимпийских игр, но мечта о высшей награде так и осталась несбывшейся.
Первый раз Ирина участвовала в Олимпиаде в 1998 году в Нагано. Там спортсменка заняла пятое место.
На свои вторые Олимпийские игры, которые проходили в Солт-Лейк-Сити, фигуристка ехала с одной целью — победить. Она была в отличной форме, и вся страна надеялась, что Ирина завоюет золотую медаль. Её главной соперницей была американка Мишель Кван, которой предрекали победу на домашней арене.
Выступление Слуцкой было неидеальным. Она допустила помарку на выезде с флипа, но в техническом плане превзошла свою американскую конкурентку. По сумме баллов Ирина должна была стать первой, однако её мечта о золоте снова не сбылась.
Когда судьи огласили свои оценки, мир был ошеломлён. Слуцкую несправедливо лишили баллов за артистизм, явно отдавая предпочтение американской фигуристке. «Серебро» российской спортсменки объявили преступлением против честного спорта, произволом судей и позором Олимпийских игр.
«Это спорт, где иногда решения принимают, мягко говоря, несправедливые. Но ругаться — бесполезное дело. Да, какое-то время была сильная обида, было больно. Было тяжело тогда пережить этот момент. Мне казалось, что это просто крах, трагедия. Правда, я изначально понимала, что мне не дадут победу. Не потому что я плохая спортсменка и что-то сделала не так — просто оказалась в ненужное время и в ненужном месте. Там политика «распорядилась» — было важно отдать золото американке. Достаточно длительное время я приходила в себя, продолжала кататься», — пояснила Слуцкая в беседе с NEWS.ru.
Болезнь Ирины Слуцкой
В 2003 году здоровье Ирины началось ухудшаться. Всё началось с обыкновенной простуды, сопровождающейся сильным жаром. Когда к лихорадке присоединились другие тревожные симптомы, стало очевидно, что ситуация выходит за рамки обычного недомогания.
«Я начала замечать, что мне стало труднее дышать. Никто не мог понять, что со мной происходит. Это был сущий кошмар. Потом начались еще более странные вещи. У меня стали отекать руки и ноги, вплоть до того, что я не могла открыть дверь, потому что ладони в синяках и невозможно схватиться за ручку, начали появляться кровоподтеки, опухоли. Я была в панике! Как-то утром проснулась и поняла, что не чувствую полноги», — делилась спортсменка.
Первоначально врачи предположили у Слуцкой наличие перикардита — накопления жидкости в оболочке сердца. Однако впоследствии они заподозрили более серьёзное заболевание. После проведения обследований диагноз подтвердился: 23-летней фигуристке поставили диагноз васкулит.
Врач сразу предупредил Ирину, что васкулит является неизлечимым заболеванием. Оно поражает иммунную систему, вызывает воспаление сосудов и приводит к ишемическим изменениям в органах и тканях. Осложнения могут стать причиной аневризмы, а при отсутствии лечения возможно развитие лёгочного кровотечения и почечной недостаточности.
Из-за болезни Слуцкая была вынуждена пожизненно принимать гормональные препараты. Она научилась жить с этим диагнозом и продолжила свою карьеру после начала лечения. Однако в 2006 году из-за проблем со здоровьем ей пришлось завершить спортивную деятельность.
«Это неизлечимо. Васкулит в ремиссии, периодически астма мучает, раз в год я сдаю анализы, чтобы контролировать заболевание. Гормоны я пью пожизненно. Я живу благодаря тому, что принимаю их», — признавалась она.
Дальнейшая карьера Ирины Слуцкой
После завершения спортивной карьеры Ирина Слуцкая переключилась на телевидение, где стала ведущей популярных проектов «Звёзды на льду» и «Ледниковый период». Помимо этого, она также попробовала себя в кинематографе, выступила Послом XXII Олимпиады в Сочи и возглавила Добровольный физкультурный союз.
«Работа в прямом эфире для меня всегда была мечта и цель, потому что это живой организм, он настолько интересен, ты никогда не знаешь, что может произойти. Может случайно отключиться гость на онлайн-связи, остановиться суфлер. Умение быстро среагировать, не подать виду, что что-то пошло не так, — мастерство и адреналин. Это меня очень привлекает в прямом эфире. Здесь как на льду. У тебя нет второй попытки, что держит в тонусе. Я получаю массу удовольствия, когда осознаю, что как рыба в воде в прямом эфире», — пояснила Ирина.
В 2016 году, в возрасте 37 лет, Слуцкая стала депутатом областной Думы от партии «Единая Россия». Вскоре она инициировала несколько социальных проектов. В 2017 году спортсменка предложила создать в Якутии отделение лечебной физкультуры. Эта идея быстро нашла поддержку.
В 2018 году Ирина запустила ледовое шоу «Фиксики на льду. Большая игра». Проект был направлен на популяризацию хоккея и фигурного катания среди детей. В 2019 году она представила проект «Бесконечная история», который прошёл на природном льду курорта «Доброград». В шоу приняли участие Татьяна Навка, Алексей Ягудин и юные фигуристы. Особенностью постановки стало использование ледового озера в качестве сцены, дополненной эффектным световым шоу.
Личная жизнь Ирины Слуцкой
Первый брак Ирины Слуцкой
Впервые увидев Ирину Слуцкую по телевизору, боксёр и учитель физкультуры Сергей Михеев сразу почувствовал, что она его судьба. Однако их знакомство не сразу принесло плоды: Ирина была увлечена спортом и не обращала внимания на ухаживания Михеева. Но настойчивость поклонника победила, и вскоре он завоевал сердце фигуристки.
Оказалось, что у Сергея и Ирины много общего, и со временем их роли поменялись: предложение о браке сделала Слуцкая, а Михеев с радостью согласился. В 20 лет Ирина вышла замуж, но тогда мысли о детях её не занимали — она была полностью сосредоточена на спортивной карьере. Когда ей диагностировали васкулит, медики предупредили, что девушка вряд ли сможет стать матерью.
Из-за болезни Слуцкая была вынуждена принимать гормоны, а беременность могла серьёзно подорвать её здоровье. Но она не собиралась отказываться от мечты о детях. Под наблюдением врачей Ирина родила первого ребёнка, мальчика Артёма, в 2007 году. Через три года в семье появилась девочка, которую назвали Варвара. Интересно, что дети носят разные фамилии: Артём стал Михеевым, а Варвара — Слуцкой.
Артём и Варвара решили пойти по стопам родителей и связали свои жизни со спортом. Дочь Ирины выбрала фигурное катание, а сын увлёкся хоккеем.
Спустя 17 лет брака Слуцкая и Михеев разошлись. О причинах развода Ирина говорила в общих чертах, отмечая, что иногда логичнее идти разными путями. Она предпочитала не вдаваться в подробности, оставляя детали в тайне.
Второй брак Ирины Слуцкой
После развода в жизни Ирины все чаще стал появляться Алексей Говырин, бизнесмен, с которым она была знакома давно. Сначала он появлялся только в случае необходимости, но со временем стал более активным и начал оказывать ей знаки внимания.
Говырин ухаживал за хрупкой фигуристкой долгое время. Предложение руки и сердца мужчина сделал в День святого Валентина — 14 февраля. Однако Ирина не сразу оценила его романтический жест и попросила время на раздумья. В конце концов она согласилась. Пара решила не устраивать пышную свадьбу. Они отметили это радостное событие вдвоем в усадьбе Говырина во Владимирской области.
Через год после свадьбы Слуцкая родила третьего ребенка. Несмотря на возраст, в 40 лет она стала матерью дочери, которую назвали Кира.
Дети Ирины Слуцкой
Варвара успешно занимается фигурным катанием и демонстрирует высокие результаты. Ирина утверждает, что тренеры развивают в ней трудолюбие, дисциплину, умение выступать на публике и контролировать эмоции. На текущий момент Варвара является кандидатом в мастера спорта и продолжает выступления, хотя Слуцкая не участвует в этом процессе.
Младшая дочь, Кира, также занимается фигурным катанием и теннисом. Однако, по словам известной фигуристки, пока рано говорить о её спортивном будущем, так как она ещё слишком юна.
Скандал с участием Ирины Слуцкой
В сентябре 2023 года внимание общественности привлёк инцидент, произошедший на борту самолёта авиакомпании «Победа» с участием Ирины Слуцкой. Фигуристка уступила своё место у окна пассажирке с ребёнком, что нарушало правила авиакомпании, запрещающие изменение мест, указанных в билетах.
Бортпроводница потребовала, чтобы Слуцкая вернулась на своё место, угрожая задержкой вылета и информированием командира экипажа. Несмотря на это, спортсменка подчинилась, но затем опубликовала видеообращение, в котором выразила критику в адрес правил авиакомпании и действий стюардессы. Особенно пользователей привлекла нецензурная лексика, использованная Слуцкой для описания ситуации.
Ирина Слуцкая планирует выйти на лед
В одном из интервью Ирина Слуцкая поделилась, что ледовое шоу «Двенадцать месяцев», премьера которого состоялась в 2024 году, отправится в тур по регионам. Планируется более 30 выступлений, и для фигуристки особенно важно, что впервые ее шоу будет представлено в Крыму. 20 декабря в Севастополе состоится первый показ этой волшебной сказки.
Слуцкая призналась, что очень привязана к своему проекту и в этом году решила не только выступить в роли автора, продюсера и режиссера, но и принять участие в постановке, выйдя на лед в одной из ролей. Она мечтает предстать перед зрителями легкой, звонкой и парящей в красивом костюме, сказала она.
«Я же не колобка собираюсь играть, надо быть в отличной спортивной форме. Поэтому активно и успешно худею на препарате, чего не скрываю», — заключила Ирина.