Итальянец выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме

08 февраля 2026, 16:12

Итальянский сноубордист Фишналлер выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме

Фото: iStock/fotofritz16

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил на зимних Олимпийских играх с флагом России на своей экипировке. Об этом сообщает портал «Спортс».