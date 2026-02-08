Итальянец выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме
Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил на зимних Олимпийских играх с флагом России на своей экипировке. Об этом сообщает портал «Спортс».
На шлеме и доске спортсмена представлены флаги всех стран, где проходили предыдущие Игры, в которых он участвовал, включая Сочи-2014.
Помимо России, на снаряжении итальянца есть знаки США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая. В квалификации в дисциплине параллельный гигантский слалом он показал лучший результат — 42,39 секунды.
Стоит отметить, что на Играх 2026 года официально запрещена российская символика, однако флаг на экипировке спортсмена является частью коллекции, посвященной его карьере.
Читайте также: