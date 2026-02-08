Швейцарский футболист стал жертвой попытки ограбления

08 февраля 2026, 16:11

Le Parisien: Нападающего Бреля Эмболо пытались ограбить

Брель Эмболо (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Нападающий французского «Ренна» и сборной Швейцарии Брель Эмболо стал жертвой попытки ограбления возле собственного дома. Об этом пишет Le Parisien.