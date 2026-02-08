Достижения.рф

Швейцарский футболист стал жертвой попытки ограбления

Le Parisien: Нападающего Бреля Эмболо пытались ограбить
Брель Эмболо (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Нападающий французского «Ренна» и сборной Швейцарии Брель Эмболо стал жертвой попытки ограбления возле собственного дома. Об этом пишет Le Parisien.



По информации издания, после субботней встречи 21-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Лансом» (1:3) злоумышленники попытались угнать автомобиль футболиста, припаркованный у его жилья. Стоимость машины оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Эмболо попытался догнать преступников, однако тем удалось скрыться. В полиции игрок также сообщил, что похожая попытка ограбления предпринималась четырьмя днями ранее. Подозреваемых пока не задержали.

Как отмечают французские СМИ, в последние месяцы ряд футболистов во Франции сталкивались с кражами со взломом. Так, 27 сентября в Париже и департаменте Эсонн задержали двух 28-летних мужчин, которых подозревают в четырех эпизодах ограблений, связанных с профессиональными игроками.

Никита Кротов

