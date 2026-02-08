Швейцарский футболист стал жертвой попытки ограбления
Нападающий французского «Ренна» и сборной Швейцарии Брель Эмболо стал жертвой попытки ограбления возле собственного дома. Об этом пишет Le Parisien.
По информации издания, после субботней встречи 21-го тура Лиги 1 между «Ренном» и «Лансом» (1:3) злоумышленники попытались угнать автомобиль футболиста, припаркованный у его жилья. Стоимость машины оценивается в несколько сотен тысяч евро.
Эмболо попытался догнать преступников, однако тем удалось скрыться. В полиции игрок также сообщил, что похожая попытка ограбления предпринималась четырьмя днями ранее. Подозреваемых пока не задержали.
Как отмечают французские СМИ, в последние месяцы ряд футболистов во Франции сталкивались с кражами со взломом. Так, 27 сентября в Париже и департаменте Эсонн задержали двух 28-летних мужчин, которых подозревают в четырех эпизодах ограблений, связанных с профессиональными игроками.
