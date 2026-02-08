Стартовавшая с травмой олимпийская чемпионка жестко упала на скоростном спуске
Олимпийская чемпионка Линдси Вонн пережила жесткое падение во время скоростного спуска на Олимпиаде-2026 в Италии. Эпизод попал в прямой эфир, трансляция есть на Okko.
41-летняя американка вышла на старт под 13-м номером, хотя недавно перенесла разрыв крестообразной связки. На дистанции Вонн потеряла равновесие и рухнула на трассу, после чего, крича от боли, ожидала помощи врачей. Спортсменку эвакуировали с места происшествия на вертолете.
Травму она получила 30 января на этапе Кубка мира в Кран-Монтане. На верхнем участке трассы Вонн упала и врезалась в защитную сетку. Завершив карьеру в 2019 году, горнолыжница вернулась к выступлениям в ноябре 2024-го, а в декабре 2025-го выиграла этап Кубка мира в Санкт-Морице. Спортсменка стала самой возрастной победительницей в истории соревнований.
Линдси Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске.
Читайте также: