Стартовавшая с травмой олимпийская чемпионка жестко упала на скоростном спуске

08 февраля 2026, 15:06

Горнолыжница Линдси Вонн упала на скоростном спуске во время Олимпиады

Фото: istockphoto/Jag_cz

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн пережила жесткое падение во время скоростного спуска на Олимпиаде-2026 в Италии. Эпизод попал в прямой эфир, трансляция есть на Okko.