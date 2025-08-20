«Он даже идти не мог»: легкоатлетка рассказала об участии в играх пьяных спортсменов

20 августа 2025, 14:33

Легкоатлетка Ганеева: спортсмены употребляют алкоголь, чтобы расслабиться

Вера Ганеева (Фото: Радио 1)

Бывшая легкоатлетка Вера Ганеева допускает употребление спортсменами алкоголя во время олимпиад для снятия стресса. При этом она отметила, что сама никогда не выступала в состоянии опьянения, предпочитая работу с психологом.





По ее словам, во время игр психика спортсменов настолько напряжена, что ее нужно расслаблять.

«Это контрконпенсация. Кто-то расслабляется через алкоголь во время олимпийских игр. Он, по-моему, не входит в допинг. Ухов Ваня пьяный на Бриллиантовой лиге прыгал в высоту. Он даже идти не мог», — поделилась Ганеева в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».

«Многие спортсмены расслабляются наркотическими веществами. Ты можешь работать с психологом или пойти во все тяжкие, я выбираю первый вариант», — заключила спортсменка.