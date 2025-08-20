Российская легкоатлетка Ганеева раскрыла правду о тренерах-педофилах

20 августа 2025, 14:00

Легкоатлетка Ганеева: защита детей от тренеров-педофилов лежит на родителях

Вера Ганеева (Фото: Телеграм @veraganeeva)

Участница Олимпиады-2012 Вера Ганеева прокомментировала тему сексуальных домогательств в спорте. Она заявила, что главная причина уязвимости детей перед произволом тренеров — в ошибках родительского воспитания.





Ведущий подкаста «Переговорка» на «Радио 1» Георгий Иващенко поинтересовался у Ганеевой, известно ли ей о случаях растления детей в спорте. Легкоатлетка ответила, что о подобных инцидентах не знает, но уверена, что ответственность за защиту детей от произвола тренеров прежде всего лежит на родителях.





«Я считаю, что это полностью ответственность на родителях, если такое происходит с детьми. Родители должны научить ребёнка выражать свое мнение. Родители прессуют детей своим авторитетом, из-за этого ребёнок видит, что взрослый — авторитарная фигура и что бы он не сказал, лучше молчать. Поэтому дети, которые попадают под такое влияние, жертвы воспитания».