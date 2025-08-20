Тумилович: «Динамо» не станет чемпионом без нормального вратаря

20 августа 2025, 14:00

Фото: iStock/matimix

Московское «Динамо» не станет чемпионом РПЛ, пока не купит нормального вратаря. Об этом заявил бывший экс-вратарь команды Геннадий Тумилович.





По его словам, в игре клуба наблюдаются проблемы и в защите, но они были и при прошлом тренере Личке. К тому же Марцел поставил в «Динамо» отличную игру в нападении. Теперь нынешнему главному тренеру Валерию Карпину необходимо дать нормального вратаря, умеющего играть ногами.





«У «Динамо» большие амбиции и отличное терпение. Команда уже пятьдесят лет никак не может стать чемпионом. И еще в ближайшие десять лет не станет. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. «Динамо» своих болельщиков еще 40 лет водить будет», — заявил Тумилович в беседе с Metaratings.ru.