Александра Трусова продала коньки с Олимпиады 2022 года за 330 тысяч рублей
Российская фигуристка Александра Трусова продала на аукционе коньки, в который она выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Информация об этом опубликована на портале Fan's Dream.
Коньки российской спортсменки оценили в 330 тысяч рублей. На каждом из ботинков нанесен автограф Трусовой. Имя обладателя коньков не раскрывается.
«Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесен автограф», — говорится в описании лота.
На Олимпиаде 2022 года Трусова заняла второе место в одиночном катании. К тому же она является обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы и Мира.