Александра Трусова продала коньки с Олимпиады 2022 года за 330 тысяч рублей

20 августа 2025, 13:10

Александра Трусова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Российская фигуристка Александра Трусова продала на аукционе коньки, в который она выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Информация об этом опубликована на портале Fan's Dream.





Коньки российской спортсменки оценили в 330 тысяч рублей. На каждом из ботинков нанесен автограф Трусовой. Имя обладателя коньков не раскрывается.





«Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесен автограф», — говорится в описании лота.