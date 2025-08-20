Достижения.рф

Александра Трусова продала коньки с Олимпиады 2022 года за 330 тысяч рублей

Александра Трусова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Российская фигуристка Александра Трусова продала на аукционе коньки, в который она выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Информация об этом опубликована на портале Fan's Dream.



Коньки российской спортсменки оценили в 330 тысяч рублей. На каждом из ботинков нанесен автограф Трусовой. Имя обладателя коньков не раскрывается.

«Сохранили следы использования. На каждом ботинке нанесен автограф», — говорится в описании лота.

На Олимпиаде 2022 года Трусова заняла второе место в одиночном катании. К тому же она является обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы и Мира.
Иван Мусатов

