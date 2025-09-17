Особняк в США, потеря зуба и секретный прием в хоккее: что скрывают капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и его супруга?
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает стремиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. Вдохновляет его на достижения супруга Анастасия Шубская, с которой он построил крепкую семью. 17 сентября 2025 года хоккеисту исполняется 40 лет. Подробнее о его жене и карьере читайте в материале «Радио 1».
Александр Овечкин: биография и карьераАлександр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье профессиональных спортсменов. Его путь в хоккее начался с раннего возраста, и вскоре он стал известен благодаря своему уникальному стилю игры. Одной из его отличительных черт является умение производить неожиданный щелчок из левого круга вбрасывания — ни одна шайба, выпущенная таким образом, еще не была отражена.
Овечкин начал свою карьеру в НХЛ в 2005 году, подписав контракт с командой «Вашингтон Кэпиталз». С тех пор он многократно становился чемпионом мира, представляя российскую сборную. 5 января 2010 года хоккеист был назначен капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Несмотря на успехи в спорте, Александр не забывал об образовании. В 2008 году он защитил диплом в Российском университете физической культуры, спорта и туризма.
Овечкин является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом. Его доходы складываются не только из зарплаты за спортивные достижения, но и из рекламных контрактов. Несмотря на финансовую стабильность, он признается, что с возрастом хочет больше отдыхать и меньше времени проводить на тренировках.
Будущее в хоккееАлександр не планирует завершать карьеру в ближайшее время. В одном из интервью он заявил, что не собирается подписывать новый контракт с «Вашингтоном», а в 2026 году намерен вернуться в московское «Динамо». Интересным фактом является то, что Овечкин ходит без переднего зуба. Спортсмен не планирует вставлять его до завершения карьеры, так как боится потерять его снова.
Личная жизнь ОвечкинаАлександр Овечкин ведет активную жизнь за пределами хоккейной площадки. Он женат на Анастасии Шубской, которая родилась 16 ноября 1993 года в Швейцарии в семье известной актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского. В детстве она проявляла интерес к различным видам спорта, включая гимнастику, теннис, фигурное катание и балет. Девушка поступила на продюсерский факультет ВГИКа.
Начало карьеры в киноВ 2005 году, в возрасте 12 лет, Настасья дебютировала в психологической драме «Ка-де-бо». Она также снялась в мелодраме «Чертово колесо» и в сериале «Женщина желает знать...».
Переход в модельный бизнесВ 2011 году Шубская начала свою карьеру в модельном бизнесе, участвуя в бале дебютанток модного дома Chanel. Позже её пригласили на показ в честь 20-летия фонда «Русский силуэт». Для мероприятия она выбрала платье от Валентина Юдашкина. В 2014 году девушка окончила ВГИК и продолжила обучение в New York Film Academy в Лос-Анджелесе.
Знакомство с Александром ОвечкинымАнастасия встретила Александра Овечкина в 2008 году во время летней Олимпиады в Пекине, когда сопровождала отца, который работал советником президента Олимпийского комитета России. Их роман начался в 2014 году. Хоккеист увидел её фотографию в социальных сетях и написал ей. Через полгода после начала отношений Овечкин сделал девушке предложение.
Брак и семьяВ 2016 году пара зарегистрировала брак и отпраздновала свадьбу в Барвихе. Среди гостей были многие известные хоккеисты. У супругов двое сыновей — Сергей и Илья. Вера Глаголева всегда с теплотой отзывалась о зяте, отмечая его спортивные достижения и заботу о семье. Она скончалась 16 августа 2017 года в клинике Шварцвальд-Бар при университете Фрайбурга (Германия) в возрасте 61 год от рака желудка.
Жизнь семьи ОвечкиныхСемья Овечкиных живёт в спокойном пригороде Вашингтона. Хоккеист приобрёл особняк в Маклине за $4 миллиона, оформленный в стиле старинного поместья. В доме есть пять спален, две гостиные, семь ванных комнат, библиотека, кинотеатр и бассейн. Также Овечкин владеет апартаментами в Майами с видом на океан. Летом семья возвращается в Москву и путешествует по Европе, часто проводя отпуск в Турции.
Новые увлечения АнастасииАнастасия активно занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. В 2022 году она решила попробовать себя в музыке и обратилась за помощью к известной певице Любови Успенской, которая помогла ей записать дебютную композицию «Люби, не отпускай меня».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская